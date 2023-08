Expointer 2023 contabiliza 4.275 animais de argola e rústicos inscritos

As inscrições dos animais rústicos para a 46ª Expointer – que participam de provas e leilões – se encerraram em 10 de agosto. A próxima edição da feira contará com 795 exemplares, entre bovinos, equinos, ovinos, bubalinos e coelhos. Somando-se aos animais de argola, que participam dos julgamentos, são 4.275 animais inscritos na Expointer de 2023.



Houve uma queda no número de rústicos inscritos no comparativo com 2022 (1.285 animais) porque a tradicional feira de novilhas selecionadas, promovida pela Farsul durante a Expointer, não será realizada nesta edição.



As associações de criadores de Angus/Ultrablack, Devon e Hereford/Braford vão promover julgamentos também para os rústicos de suas raças. São 16 rústicos inscritos da raça Devon, 46 da raça Angus, dez de Ultrablack e 175 rústicos de Hereford/Braford.