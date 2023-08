Abertura Oficial da Colheita do Arroz será lançada na Expointer

A 34ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas terá novamente o seu lançamento oficial na Expointer. O ato vai ocorrer no dia 28 de agosto, às 11h, na casa do Senar-RS, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O lançamento reunirá produtores, autoridades e imprensa. As informações são da assessoria de comunicação da Federarroz.

Conforme o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Alexandre Velho, trata-se de um momento muito importante. "Aproveitamos a presença de um grande número de produtores de todo o Rio Grande do Sul na Expointer, a maior feira agropecuária do Estado, para lançar a Abertura da Colheita do Arroz 2024, que terá como tema Gestão Potencializando Safras", destaca o dirigente.

A próxima edição da Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas será realizada entre os dias 21 e 23 de fevereiro de 2024, na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado em Capão do Leão (RS), e dará prosseguimento aos debates sobre aprimoramento da administração das propriedades rurais. A programação conta com palestras, debates, feira, vitrines tecnológicas, homenagens e o Ato da Abertura Oficial da Colheita do Arroz. O evento é uma realização da Federarroz e correalização da Embrapa e do Senar.