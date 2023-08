A Expointer 2023 será lançada oficialmente nesta quinta-feira (10), às 8h30min, em evento no Nau Live Spaces (Av. Presidente Franklin Roosevelt, 1308, em Porto Alegre). Realizadora do evento, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação reuniu-se nesta terça-feira (8) com as entidades copromotoras para alinhar os últimos detalhes da mostra deste ano. A feira ocorrerá de 26 de agosto a 3 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. As informações são da assessoria de comunicação da Secretaria.O encontro contou com as participações da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no RS (Simers), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no RS (Fetag-RS), da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), do Sistema Ocergs-Sescoop/RS (Ocergs) e da prefeitura de Esteio.O secretário da Agricultura, Giovani Feltes, agradeceu a parceria de todas as entidades que fazem um esforço, junto com o Estado, para que a feira seja sempre um sucesso. "Sabemos que sempre podemos contar com as entidades, com a colaboração de todas elas para que a feira aconteça. Também é preciso reconhecer as importantes obras de melhorias que estão sendo realizadas dentro do Parque para melhor receber os nossos expositores e visitantes, fruto dessa parceria entre o poder público e as entidades", afirmou, ao lado do secretário adjunto da pasta, Márcio Madalena."Estamos muito bem encaminhados para mais essa edição da Expointer e muito por causa desse alinhamento e parceria que tem sido construída com as entidades. Vários investimentos estão sendo feitos, como a reforma do pavilhão de bovinos de corte e ovinos, talvez considerado um dos mais importantes", frisou a subsecretária do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, Elizabeth Cirne-Lima.O presidente do Simers, Claudio Bier, destacou que são quase um hectare e meio de área revitalizada no pavilhão e que são melhorias esperadas há anos. Também destacou que a parceria que existe com a Secretaria da Agricultura é muito boa e importante.O diretor financeiro da Farsul, José Alcino de Souza Ávila, destacou a potência que a Expointer tem e que a feira, cujos espaços já estão todos comercializados, é uma amostra do que o Rio Grande é e faz. O presidente da Ocergs, Darci Hartmann, afirmou que a Expointer será palco de discussões importantes para o agro, principalmente na estruturação de processos de inovação e tecnologia.O presidente da Fetag, Carlos Joel da Silva, ressaltou que estamos vivenciando uma Expointer muito mais organizada. E que a feira é a vitrine do nosso agro, do nosso campo e dos nossos produtores. Já o presidente da Febrac, João Francisco Wolf, destacou a importante união entre as entidades, que fortalece a feira e as iniciativas voltadas ao agro.