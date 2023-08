Singapura libera embarques de carne bovina e suína processada do Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou nesta sexta-feira (4) a abertura do mercado de Singapura para a exportação de carnes bovina e suína processadas. A liberação veio após negociações junto à Singapure Food Agency (SFA), com a definição de ajustes no Certificado Sanitário Internacional (CSI).



Poderão ser exportadas carnes bovinas e suínas processadas, não submetidas à esterilização comercial, após a acreditação do estabelecimento pela SFA. Somente neste ano, já foram criados 26 novos destinos para diferentes produtos da agropecuária brasileira.



“É mais uma importante conquista para a agropecuária brasileira, pois ampliamos as nossas relações comerciais com um mercado relevante e exportando produtos de maior valor agregado”, comentou o ministro Carlos Fávaro.



Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Singapura foi o sétimo destino das exportações brasileiras em 2022. Os produtos cárneos são o segundo principal grupo de exportados para o país, representando 7% do total. No ano passado as exportações para Singapura atingiram recorde de U$ 8,3 bilhões.



O anúncio foi comemorado pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). De acordo com o presidente da entidade, Ricardo Santin, a oportunidade gerada a partir das tratativas concluídas pelo governo brasileiro deverá proporcionar significativo incremento nas exportações de carne suína do Brasil.



“Singapura é um país com elevados níveis de consumo per capita de carne suína. Há uma notável demanda por produtos de maior valor agregado, o que deverá gerar resultados diretos na receita das exportações para o destino”, avalia Santin.



Singapura, uma cidade-estado localizada na ponta-sul da Península Malaia, possui uma população total de 5,6 milhões de habitantes e uma das mais elevadas rendas per capita anuais do planeta, com US$ 82,8 mil, conforme dados do Banco Mundial.



Atualmente, Singapura já importa carne suína in natura do Brasil e tem incrementado a demanda pelo produto brasileiro. É o quinto principal destino das exportações, com 34,7 mil toneladas importadas no primeiro semestre deste ano, número 9,2% superior aos embarques registrados em 2022. Os embarques para o país asiático geraram US$ 91,7 milhões no período.



Exportações de carne de frango crescem 6,6% em julho

As exportações brasileiras de carne de frango também estão em alta. Somente no mês de julho, foram embarcadas 432,1 mil toneladas do produto, 6,6% a mais do que o volume exportado no mesmo período de 2022, conforme levantamento da ABPA.

Maior exportador do Brasil, o Paraná embarcou 179,3 mil toneladas em julho, número 14,6% maior em relação ao mesmo período de 2022. Em segundo lugar, Santa Catarina exportou 90,3 mil toneladas (+3,4%). Em seguida, vieram Rio Grande do Sul, com 63,8 mil toneladas (+3,5%), São Paulo, com 23 mil toneladas (-3,1%), Goiás, com 18,9 mil toneladas (+12,9%) e Mato Grosso do Sul, com 13,5 mil toneladas (-1,7%).



A receita gerada pelos embarques chegou a US$ 858,7 milhões, número 3,7% menor na comparação com julho do ano passado.



De janeiro a julho, as exportações de carne de frango totalizaram 3,061 milhões de toneladas, 8,2% acima do saldo registrado em 2022.



Em receita, as vendas do setor nos sete primeiros meses do ano chegam a US$ 6,027 bilhões, desempenho 7,2% maior que o total registrado em 2022.



Principal destino das exportações de carne de frango do Brasil, a China importou 50,8 mil toneladas no mês de julho, número 35% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Em seguida vieram os Emirados Árabes Unidos importaram 46,4 mil toneladas (+23%) e Japão, com 37,5 mil toneladas (+7%).



Também foram destaque no mês as vendas para a África do Sul, com total de 25,7 mil toneladas (+73%).

“O fluxo para os principais mercados da carne de frango do Brasil segue em ritmo positivo e com perspectiva de saldos históricos. Temos registrado embarques mensais médios acima de 435 mil toneladas e receita mensal acima de US$ 860 milhões. São números que confirmam as expectativas da ABPA para o ano”, ressalta o presidente da entidade.



