Pavilhão da Agricultura Familiar tem recorde de expositores na 46ª Expointer

Um dos espaços mais procurados na Expointer, o Pavilhão da Agricultura Familiar (PAF) apresentará neste ano o recorde de expositores, com 372 empreendimentos selecionados de 174 municípios, distribuídos em 338 estandes e sete cozinhas. O número representa pelo menos 35 expositores a mais do que no ano passado, quando 337 estiveram presentes. A 46ª Expointer ocorrerá de 26 de agosto a 3 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

As agroindústrias pertencem ao Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf), coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). O pavilhão contará também com produtores ligados ao artesanato e às flores e plantas. Quatro estandes apresentarão artesanato indígena das etnias Mbyá-Guarani, Kaingang e Xokleng e 15 agroindústrias trabalharão com produtos orgânicos.

As agroindústrias integrantes do Peaf têm a possibilidade de utilizar o Selo Sabor Gaúcho, que representa a identificação visual do programa, constatando que os produtos são oriundos das agroindústrias familiares do Rio Grande do Sul. O selo indica que as mercadorias passaram por processo de formalização com apoio do Estado e estão aptos a serem comercializados conforme legislações vigentes.

O número de empreendimentos liderados por jovens e mulheres vem aumentando. Neste ano, os jovens estão à frente de 87 empreendimentos e as mulheres comandam 148.

O Pavilhão da Agricultura Familiar conta també m com uma praça de alimentação, que possui sete cozinhas vinculadas às agroindústrias familiares. No espaço, o público da feira poderá consumir pratos variados, produzidos com artigos da agricultura familiar, em receitas ligadas à tradição e aos costumes das diversas etnias presentes no meio rural gaúcho.

Para o secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, a retomada da pasta tem possibilitado, cada vez mais, o crescimento do setor. “As feiras da agricultura familiar crescem e se solidificam como um importante instrumento de transformação social e geração de renda para os nossos produtores”, disse. No primeiro semestre, a Secretaria apoiou 15 eventos que, somados, geraram quase R$ 10 milhões em vendas apenas nos espaços destinados à agricultura familiar.

Na atual edição, entre os produtos das agroindústrias familiares do Estado, será ofertada uma grande variedade de embutidos, defumados, queijos e laticínios diversos, pães, cucas, biscoitos, doces, geleias, mel, pescados, derivados da cana-de-açúcar, farinhas, vinhos, espumantes, cachaças, sucos, temperos, frutas desidratadas, ovos, licores, erva-mate, grãos e cervejas artesanais.

No artesanato, estarão produtos elaborados com matérias-primas encontradas nas propriedades rurais, como lã, fibras vegetais, couro, madeira, porongos e artigos de cutelaria ligados à tradição gaúcha. Entre os produtores de plantas e flores, se destaca a produção de suculentas, orquídeas, bromélias e cactos, além da oferta de sementes crioulas.