Simpósio celebra cultivo da Soja na Região da Campanha

O crescente cultivo da soja na Campanha Gaúcha e o sistema produtivo do grão na região serão os principais temas do 10º Simpósio da Soja na Região da Campanha - Produzindo + valor ao Pampa. O evento, gratuito, acontece nesta terça e quarta-feira, na sede da Associação e Sindicato Rural de Bagé, e contará com transmissão on-line. As inscrições podem ser feitas pelo site simposiodasoja.com.br. As informações são dos organizadores do encontro.

Dados do IBGE apontam que, na safra 2022/2023, a área plantada na região atingiu 240 mil hectares, praticamente três vezes mais do que há 10 anos, quando a área cultivada era de 92.100 hectares. A cada safra, o cultivo de soja se firma como fator importante no desenvolvimento e na diversificação da economia regional.

“Vamos tratar de temas latentes, entre eles a gestão de custos e de riscos, que são maneiras de mitigar os prejuízos causados por imprevistos, como a estiagem”, resume Felipe Dias, coordenador do evento.

“A redução de custos através da rotação de culturas, por exemplo, é enxergar a soja dentro do contexto de um sistema produtivo, além disso abordagens como a agricultura 365 dias também se fazem necessárias”, complementa.



Nesta terça (01/08), após a abertura oficial, às 19h30min, Luiz Osório Dumoncel, CEO Founder da 3tentos, profere a palestra Agropecuária - Alimento & Energia. Na quarta (02/08), a programação será intensa. Pela manhã, o economista Ruy Silveira Neto, da Farsul, fala sobre as perspectivas e projeções para o mercado da Soja e, em seguida, o especialista em drones Ciro Vasconcellos Vaz, gerente de operações da VOA Tecnologia, aborda o uso de Drones Agrícolas.

À tarde, o professor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Luciano Pes conversa sobre o manejo do solo para altas produtividades. Os engenheiros agrônomos Geomar Mateus Corassa, gerente de pesquisa da CCGL, e Giovani Stefani Faé, gestor de Transferência de Tecnologia da Embrapa Trigo, de Passo Fundo (RS), falarão sobre sistemas de produção rentáveis e sequestradores de carbono. O encerramento será marcado por um painel de debates entre os especialistas.



A cada ano, o número de participantes no Simpósio da Soja na Região da Campanha, vem aumentando. Em edições anteriores, até 700 pessoas iam à Rural de Bagé para acompanhar as palestras. A partir das transmissões on-line, observa-se um crescimento na participação virtuais e o número de acessos ultrapassou os 2 mil.

“O Simpósio da Soja é uma oportunidade de o produtor adquirir conhecimento de qualidade, ver de perto cases de empresas e produtores que vêm obtendo sucesso e fazer networking com os principais agentes do agro, essa participação é muito importante para a troca de ideias”, acredita Felipe Dias.



Realidade nos municípios de toda a Campanha, a expansão da soja é fruto da necessidade de diversificação dos cultivos e de um aumento da rentabilidade de sistema produtivos. “A soja se encaixa muito bem nesse contexto independente da vontade dos agentes, revendas ou mesmo dos produtores, é acima de tudo uma questão de mercado. Em algum momento, mais adiante, ela vai estacionar, mas não podemos esquecer que também estão entrando outros cultivos, como milho e trigo, e tudo impacta na área cultivada”, finaliza Dias.



Serviço:

- O que: 10º Simpósio da Soja na Região da Campanha – Produzindo + valor ao Pampa

- Quando: 1º de agosto, das 19h30min às 21h e 2 de agosto, das 8h30min às 18h

- Local: Presencial: Associação e Sindicato Rural de Bagé – Rua Portugal, 450 (On-line: simposiodasoja.com.br)

- Inscrições: simposiodasoja.com.br