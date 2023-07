Piratini suspende FAF do setor de proteína animal

suspensão imediata do setor de proteína animal, com efeito retroativo a partir de 1º de julho e vigência até 31 de dezembro de 2023. Essa era uma das reivindicações do segmento, composto pela avicultura, suinocultura, bovinocultura e laticínios, que alegava perda de competitividade com essa exigência fiscal. As informações são da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec). O governo do Estado determinou ado Fator de Ajuste de Fruição (FAF) de todo o, com efeito retroativo a. Essa era uma das reivindicações do, composto pela avicultura, suinocultura, bovinocultura e laticínios, quecom essa exigência fiscal. As informações são da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

O FAF é um percentual gradativo aplicado sobre os créditos presumidos concedidos pelo RS nas compras de insumos que os setores da economia gaúcha tiverem de fazer em outras unidades da federação. A empresa só terá 100% desses créditos se não comprar nenhum insumo de fora. Os créditos presumidos são descontos em impostos, em índices variáveis, que os estados concedem às empresas no pagamento de suas contas. O intuito era estimular os setores econômicos a comprarem seus insumos dentro do Estado, o que incentivaria a economia interna.

O resultado deve-se ao trabalho do Grupo de Trabalho (GT) de Proteína Animal, liderado pela Sedec. O GT tem trabalhado constantemente junto à Casa Civil, secretarias da Fazenda, Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e de Desenvolvimento Rural, bem como a Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha e deputados estaduais para atender às demandas do setor desde que foi instituído, no dia 14 de junho deste ano.

O presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul (Fundesa), Rogério Kerber, reiterou que essa reivindicação do setor de produção de proteína animal do Estado é em decorrência do momento atual de grandes desafios. “É uma situação singular do RS, que enfrentou três anos consecutivos de estiagem, e dos altos custos que as cadeias experimentaram durante esse período de elevação de preços de combustíveis, embalagens e fretes”, ponderou.



Kerber ainda resgatou a queda do poder aquisitivo da população, o que deprimiu os preços finais. No entanto, reconheceu o mérito da ação. “O Governo do RS foi sensível e teve a percepção real da necessidade de auxiliar as atividades, a propiciar essa travessia neste momento de dificuldade. A suspensão do FAF representa a redução da carga tributária para o setor neste período e, com isso, devolve uma condição de competitividade ao setor perante os outros estados”, admite, assinalando também a importância do apoio do parlamento.

O vice-governador Gabriel Souza, que no início do ano se reuniu com representantes dos setores do leite, carne bovina, suínos e aves para tratar do tema, reforçou que a suspensão do FAF garantirá mais competitividade. “Este é um resultado positivo e prático oriundo de meses de estudos e debates do GT. Sabemos a importância deste segmento para o Rio Grande do Sul, não apenas do ponto de vista econômico, mas também social. São mais de 900 mil empregos gerados direta e indiretamente pelo setor de proteína animal” disse Gabriel.



O secretário da Sedec, Ernani Polo, coordenador e articulador do GT, afirmou que o resultado demonstra que esse é um governo que escuta os empreendedores e analisa meios para que se possa atender, de forma segura e estável, as suas reivindicações. “Foi um trabalho em conjunto, feito a muitas mãos, que ponderou muito antes de tomar essa decisão, mas que entendeu ser adequada diante da necessidade de recuperação devolvendo a competitividade a todas as cadeias de proteína animal”, disse.



De acordo com o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, a medida de caráter provisório e efeito imediato, atende ao pleito do setor da proteína animal. “Desde o princípio estivemos abertos ao diálogo e atentos as questões levantadas pela avicultura, suinocultura, bovinocultura e laticínios. E após uma série de reuniões e sensíveis a crise enfrentada pelo segmento, suspendamos o FAF do setor”.



O secretário da Agricultura, Giovani Feltes, entende que essa é uma medida positiva e que atende ao pedido do setor “na construção de ações que auxiliam no fortalecimento da cadeia produtiva gaúcha". O secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, acredita que esse efeito suspensivo vai dar mais fôlego ao setor de proteína animal, “permitindo que possam se reorganizar internamente”.