Arroz gaúcho rendeu 7,2 milhões de toneladas, diz Irga

A produção de arroz na safra gaúcha 2022-2023 somou 7.239.985 toneladas, com produtividade de 8,79 mil quilos por hectare em 839.972 hectares semeados. Essa é a segunda maior produtividade já alcançada pelo arroz gaúcho, superada apenas pela safra 2020/2021, que atingiu 9,01 mil quilos por hectare.

Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). O levantamento da autarquia mostrou também que as variedades de sementes desenvolvidas pelo Irga foram as mais utilizadas no plantio, alcançando 64,5% da área semeada.

A diretora técnica do Irga, Flávia Tomita,observou que mesmo com redução de quase 14% na área plantada e uma produção 6,5% menor que o ciclo anterior, o ganho de produtividade foi de 5,4%.

"A produção de arroz no Estado não caiu proporcionalmente à área, porque existe muito investimento em diversificação de culturas, manejos e cultivares desenvolvidas para oferecerem melhores desempenhos. Na safra 1997/1998, há 25 anos, a área semeada foi semelhante, de 859 mil hectares, mas a produção chegou a somente 3,5 milhões de toneladas. Uma produtividade de 4,3 mil quilos por hectare, menos da metade dos índices com os quais estamos lidando nos dias atuais. Essa diferença é resultado dos avanços feitos em pesquisa ao ongo desse intervalo", pontua Flávia.

O órgão também divulgou dados sobre soja e milho em áreas de arroz. Nesta safra, a oleaginosa atingiu 506 mil hectares de produção, a maior marca já registrada em 14 anos de levantamento, com 1,3 milhão de toneladas. A produtividade ficou em 2,58 mil quilos por hectare. O milho em terras baixas alcançou produção de 71,9 mil toneladas e produtividade de 6,51 mil quilos por hectare nesta safra. Essa é a primeira vez que o milho aparece no levantamento final da autarquia.