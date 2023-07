Estiagem prejudica desempenho de cultivares de soja no Estado, aponta estudo

Pedro Carrizo

A escassez de chuvas nos dois últimos ciclos produtivos afetou não só a safra de soja no Estado, mas também repercutiu sobre o desempenho de cultivares da oleaginosa nos 11 municípios onde essas variações foram pesquisadas. Os dados fazem parte de relatório produzido pela Farsul, em parceria com a Fundação Pró-Sementes, Senar-RS e Bayer, apresentado nesta quarta-feira (26). No ensaio, três produções foram perdidas devido à estiagem e fungos: em Pelotas, Cachoeira do Sul e Bagé.



A amplitude de produtividade entre regionais também foi considerável, oscilando entre 17 sacas de 60 quilos por hectare em Cachoeira do Sul para 77 sacas em Vacaria. A máxima produtividade alcançada foi de 108 sacas, ocorrida também em Vacaria, no ciclo precoce da cultivar BMX ZEUS IPRO, mostram os resultados do Ensaio de Cultivares em Rede (ECR) da safra de soja 2022-2023.

O estudo reúne dados sobre o desempenho de 40 cultivares de grupos de maturação 5.0 a 6.5, nas principais regiões produtoras de soja do Rio Grande do Sul. Como os experimentos são implantados e conduzidos de maneira uniforme, em todos os locais, permite aos produtores uma melhor visualização do conjunto de cultivares indicadas para a sua região.



Com o ECR, produtores rurais podem escolher as genéticas ideias de soja, de acordo com suas regiões e o período de plantio da soja, pois esta escolha vai impactar no rendimento da lavoura e lucratividade, explica Kassiana Kehl, gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Fundação Pró-Sementes.



Os experimentos foram implantados e conduzidos de maneira uniforme em 11 locais e em 2 épocas de semeadura no Estado – Pelotas (várzea), Cachoeira do Sul (várzea e coxilha), Cacequi, São Gabriel, Bagé, São Luiz Gonzaga, Júlio de Castilhos, Santo Augusto, Passo Fundo, Lagoa Vermelha e Vacaria – agrupados de acordo com o zoneamento agrícola nas microrregiões produtoras de soja 101, 102 e 103.



Na região 101, o destaque foi para a cultivar BS2606 IPRO, com produtividade de 76 sacas por hectare, registrada em Cacequi. Na 102, a cultivar mais produtiva foi a BMX Lótus IPRO, com 85 sacas, no município de Passo Fundo. Na região 103, Vacaria foi o município com melhor desempenho da cultivar BMX ZEUS IPRO: 108 sacas por hectare.



“Nos ambientes onde as condições foram mais severas, as cultivares com melhor desempenho foram as mais rústicas, que possuem um sistema radicular mais agressivo e um ciclo mais longo que o normal”, pontua Kassiana.



Fazendo uma analogia com o mundo automotivo, Eduardo Condorelli, superintendente do Senar-RS, explica que cada cultivar de soja é um como se fosse um modelo de automóvel. “Testamos o desempenho desses modelos em 11 municípios do Estado, fazendo-os rodar em diferentes tipos de 'estradas', que seriam as condições de clima e solo. A partir do estudo, identificamos qual carro é o mais adequado para rodar em determinada estrada", aponta.



Em razão da escassez das chuvas e demais fatores prejudiciais, a produtividade média de soja no Estado foi de 36,9 sacas por hectare, segundo dados de junho da Companhia Nacional de Abastecimento. O resultado é bem superior ao ciclo de 2021/2022, quando a média foi de 23,8 sacas, mas abaixo da safra 20/21, que teve média de 57,2 sacas por hectare.



As 40 cultivares de soja analisadas pelo estudo foram desenvolvidas por 10 marcas diferentes: Brasmax, Soytech, Credenz, Monsoy, Neogen, Embrapa, Cordius, Don Mario, Fundação Pró-Sementes e Syngenta.