Bancos discutem urgência de medidas para o setor de proteína animal

Representantes do Badesul, BRDE e Banrisul participaram, na terça-feira (18), de uma reunião on-line com a diretoria da área de operações e canais digitais do BNDES para levar a discussão a proposta do Grupo de Trabalho de Proteína Animal, que foi reajustada durante o encontro ocorrido na véspera. A base do pleito sustenta-se do tripé programas de refinanciamento, linha de crédito emergencial e fundo garantidor de crédito. A discussão avançou e uma nova reunião ficou marcada para a próxima semana, após avaliação da equipe técnica do BNDES. A data ainda será definida. As informações são da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul (Sedec).Um dos pontos de atenção foi para a criação de mecanismos permanentes de mitigação com ênfase na estruturação de mecanismos de refinanciamentos e na criação de linhas emergenciais com custos acessíveis. Os especialistas bancários do RS reforçaram que o setor de proteína animal do RS necessita de ações imediatas passíveis de implementação no curto prazo. Na ocasião, ainda foram sugeridas adaptações e reedição de mecanismos já trabalhados pelo BNDES.O titular da Sedec, Ernani Polo, que coordena o GT, comentou que o encaminhamento foi positivo. “Há possibilidades de edição de medidas contemplando refinanciamentos e linhas de giro”, adiantou. Polo também reiterou que entende a urgência do setor e que todos os agentes públicos do GT estão comprometidos com a causa, seguindo uma agenda de reuniões extras frequentes para atender a demanda do segmento. “Temos total entendimento do que está se passando e estamos fazendo uso máximo de todas as ferramentas para devolver melhores condições de trabalho”, garantiu.