Exportações de ovos crescem 169% no primeiro semestre de 2023 no RS

O mercado estadual de ovos vive o seu melhor momento desde 2020. O primeiro semestre fechou com 169% de aumento sobre o mesmo intervalo do ano passado, saltando de 1,175 toneladas para 3,161 toneladas. O faturamento seguiu o fluxo dos volumes exportados e atingiu alta expressiva de 201,5 %, chegando a um montante de US$ 11,8 milhões. Nos primeiros seis meses de 2022, o faturamento foi de US$ 3,9 milhões. As informações são da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav).

No último mês de junho, a exportação de ovos elevou os patamares a 354,2% acima do volume embarcado no mesmo período de 2022, aumentando de 196 toneladas para 889 toneladas. O resultado financeiro subiu 262,8%, de US$ 886 mil para US$ 3,2 milhões.

O presidente executivo da Organização Avícola do RS, que representa as entidades membros Asgav e Sipargs, disse que a indústria e produção de ovos se estruturou no Estado para atender a alta demanda internacional. “No primeiro semestre, passamos a atender mais de 60 países, o que finalizou neste excelente resultado”, comentou.

No cenário nacional a indústria e produção de ovos, registrou crescimento de 150% nas exportações, atingindo volume de 16,6 mil toneladas neste primeiro semestre de 2023, ante as 6,6 mil toneladas exportadas no mesmo período de 2022.

Em faturamento, devido à valorização da proteína no mercado global, o setor da indústria e produção de ovos do Brasil contabilizou US$ 41,2 milhões, ou seja, 222,4 % de aumento. Junho fechou em 901% de aumento, uma arrancada de 469 mil toneladas para 4,6 milhões de toneladas, refletida em 608% de acréscimo na receita, saindo de US$ 1,6 milhão para US$ 11,6 milhões.