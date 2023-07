Auxílio ao setor de proteína animal será discutido nesta terça-feira

Banrisul, do Badesul e do BNDES discutirão nesta terça-feira (18) uma proposta para a concessão de uma refinanciamentos de operações com o BNDES, linha de crédito emergencial, com variação cambial em dólar e Fundo Garantidor de Crédito (FGI) para formação de garantias. A questão da retirada do Fator de Ajuste de Fruição (FAF) de embalagens e óleo degomado está sendo discutida diretamente pelo setor com as Secretarias do Governo envolvidas no assunto. As informações são da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul. Representantes das áreas técnicas dosdiscutirão nesta terça-feira (18) uma proposta para a concessão de uma linha de crédito destinada ao setor de proteína animal . O pleito inclui programas des de operações com o BNDES,, com variação cambial em dólar e Fundo Garantidor de Crédito (FGI) para formação de garantias. A questão da retirada dode embalagens e óleo degomado está sendo discutida diretamente pelo setor com as Secretarias do Governo envolvidas no assunto. As informações são da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul.

Reunião do Grupo de Trabalho de Proteína Animal ocorrida nesta segunda-feira (17) atualizou o status das ações emergenciais para o segmento adotadas desde o dia 5 deste mês, quando uma comitiva gaúcha participou de uma audiência pública no BNDES, no Rio de Janeiro. Participaram da reunião os representantes das entidades dos setores de proteína animal, dos bancos e deputados estaduais.

O secretário de Desenvolvimento Econômico do RS (Sedec) e coordenador do GT, Ernani Polo, disse que a reunião entre as equipes técnicas dos bancos é uma etapa essencial para galgar avanços no tema. “Estamos mantendo contato o BNDES e, neste momento, a construção entre os bancos é fundamental para os próximos encaminhamentos”, disse. Polo ainda acrescentou que está negociando uma visita a Brasília no começo de agosto para buscar forças junto ao parlamento federal.



O secretário da Agricultura, Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Giovani Feltes, destacou a importância de esclarecer a necessidade financeira para atender cada setor. “Ajuda a entender melhor o destino desse recurso”, afirmou.



O deputado estadual Miguel Rossetto acredita que uma das linhas de trabalho do BNDES é a prorrogação de dívidas e que instituição está empenhada em resolver esse impasse, “operando de forma excepcional uma situação de caráter emergencial”.



A próxima reunião está prevista para 21 de agosto. O trabalho terá andamento e diante da sinalização de mudanças, os setores serão convocados.