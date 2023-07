BRDE financia projeto de R$ 22,4 milhões da Copercampos no RS

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Copercampos, de Campos Novos (SC) celebraram, nesta segunda-feira (17), uma operação de crédito para implantação de uma unidade de recebimento e beneficiamento de grãos no município de Nova Prata (RS), que terá capacidade instalada de 16,7 toneladas. Parceiro tradicional da cooperativa, o BRDE irá financiar R$ 22,4 milhões para o projeto, recursos operacionalizados junto ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB). A operação é a primeira realizada no Brasil por um banco de fomento com o NDB. As informações são da assessoria do BRDE.

O projeto de investimento na unidade da Copercampos situada no município gaúcho, junto ao km 3 da BR 470, permite capacidade de 12,9 mil toneladas nos dois silos armazenadores, mais 3,4 mil toneladas do armazém, com capacidade para armazenagem de grãos, sementes e insumos, com área construída de 1.500 m². Como parte integrante da unidade, serão também instalados dois silos pulmão com capacidade de 988 toneladas cada e mais um silo de expedição de 82 toneladas. “Essa primeira operação com o NDB foca em uma área prioritária ao setor primário do Rio Grande do Sul. Ampliar a capacidade de armazenagem significa maiores ganhos ao nosso produtor”, destacou o vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior.



A cooperativa tem matriz em Campos Novos, município no Meio Oeste de Santa Catarina. Por este motivo, o termo de celebração do contrato ocorreu na sede do banco em Florianópolis e contou com as presenças do diretor-presidente do BRDE, João Paulo Kleinübing, e do presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca. Além de Nova Prata, a cooperativa tem unidades em outros nove municípios gaúchos.



O diretor de Planejamento, Otomar Vivian, destaca que o BRDE vem ampliando sua parceria com instituições internacionais, o que permite a oferta de linhas de crédito sempre adequada a cada segmento. “Desta maneira, o BRDE consegue aumentar sua participação nos investimentos mais estratégicos da região Sul, além de atender a demanda dos municípios nos projetos de infraestrutura”, observou o diretor.



A autorização da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) permite ao banco captar cerca de R$ 2 bilhões, aumentando sua oferta de crédito. Os novos fundings têm como origem operações junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), ligado ao Banco Mundial.