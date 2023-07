Governo anuncia que assumirá custo de regularização de acessos na duplicação da RSC 287

Em reunião com prefeitos, vereadores e sindicatos de trabalhadores rurais de Candelária, Vale do Sol, Vera Cruz, Venâncio Aires e Santa Cruz, Bom Retiro do Sul e Tabaí nesta quarta-feira (12), o secretário de Parcerias e Concessões do Rio Grande do Sul, Pedro Capeluppi, anunciou que o governo estadual bancará os custos de regularização de acesso às propriedades rurais, tanto nas áreas residenciais como de lavouras determinadas a partir da duplicação da RSC 287. As obras e projetos de regularização acontecerão conforme duplicação avançar, ocorrendo trecho a trecho. Também foi anunciado que as notificações da Concessionária Sacyr enviadas aos agricultores devem ser desconsideradas. As definições aconteceram após o ultimato dado ao Estado em audiência pública convocada pelo deputado Elton Weber no final de junho em Porto Alegre.“É a política de resultados, da união de esforços, dos municípios, câmaras de vereadores, sindicatos de trabalhadores rurais e nosso mandato, uma luta de mais de um ano. Felizmente o governo teve a sensibilidade de entender o absurdo que estava acontecendo. Conseguimos avançar e resolver parte dos absurdos que estavam acontecendo, agora temos outros pontos pela frente, como discutir as galerias subterrâneas de passagem pela rodovia.