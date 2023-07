Sicredi disponibiliza R$ 60 bilhões para safra 2023/2024 no Brasil

Com a expectativa de realizar mais de 375 mil operações em todo o território nacional, o Sicredi irá disponibilizar mais de R$ 60 bilhões aos produtores rurais no Plano Safra 2023/2024. O valor é 16% superior ao concedido no período anterior, justificado pela projeção de uma produção mais robusta do que a dos últimos anos, assolada por diversos fatores desfavoráveis ao setor de agronegócio.

Em palestra realizada nesta quarta-feira (12), na Administrativa da Sicredi União Metropolitana RS, em Porto Alegre, o analista econômico da cooperativa de crédito, Filipe Kalikoski, sinalizou que o setor agora "está voltando aos patamares normais". De acordo com o especialista, nos últimos três anos, diversos fatores comprometeram o bom desempenho do segmento agrícola, como a pandemia, a seca, a guerra e custo de produção recorde. "Acreditamos em uma safra recorde para este período, pois temos agora um cenário muito mais otimista", aposta o especialista.

Do total que será concedido, a expectativa da instituição financeira é liberar R$ 23,2 bilhões para operações de custeio, R$ 11,1 bilhões para investimentos e R$ 1,4 bilhão para comercialização e industrialização. Além desses valores, a projeção de conceder R$ 24,3 bilhões por meio de Cédulas de Produtor Rural (CPR) inclui um aumento expressivo em relação ao ano-safra anterior – cerca de 35%.

A agricultura familiar terá disponível o montante de R$ 11,8 bilhões e aos produtores de médio porte, R$ 11,5 bilhões. Aos demais, o volume concedido será de R$ 12,4 bilhões. Mais de 88% do total de operações previsto para este ano-safra é destinado a pequenos e médios produtores.

De acordo com o gerente de expansão de crédito do Sicredi União Metropolitana, Cristiano de Ávila, na última safra o braço da cooperativa que abrange nove municípios da região liberou mais de R$ 50 milhões em Crédito Rural. “E a tendência é de um crescimento pelo menos acima de 30% desse montante para 2022/2023, pois temos todas as condições para atender os produtores da região e do Estado."

A previsão da volta das chuvas, segundo o vice-presidente da Cooperativa de Crédito Sicredi União Metropolitana RS, Alcides Brugnera, deve estimular o empreendedor rural a “investir mais na sua área, fazer uma planta bem-feita, usando todas as técnicas disponíveis”. O encontro “Panorama Agro: Plano Safra 2023/24” ocorre anualmente para abastecer a sociedade com informações atualizadas sobre os programas de apoio a produção agropecuária, perspectivas nacionais e internacionais para o segmento, os desafios do crédito rural e as soluções financeiras oferecidas para os associados.

No mesmo dia, haveria palestra também em Viamão, mas foi cancelada pelo excesso de chuva na região. De acordo com a administração do Sicredi, e evento será reagendado.

Balanço da safra 2022/2023 no Sicredi

No ano-safra 2022/2023, o Sicredi liberou um volume recorde de financiamento aos produtores rurais. Foram R$ 51,7 bilhões em mais de 308 mil operações, considerando R$ 18 bilhões em CPR, um aumento de 136% em comparação ao ano-safra anterior. Outros públicos de destaque foram os médios produtores, com um crescimento de 62% em relação ao ano-safra 22/23, totalizando R$ 9,9 bilhões, e a agricultura familiar com R$ 11,4 bilhões, 52% acima do ciclo anterior.

A carteira agro do Sicredi atualmente ultrapassa os R$ 70 bilhões em saldo. Por meio de mais de 2,5 mil agências, distribuídas em 1,8 mil municípios de todas as regiões do Brasil, a instituição atende a mais de 695 mil produtores rurais. Em mais de 200 cidades o Sicredi é a única instituição financeira fisicamente presente.