Crise da Languiru será tema de audiência pública na Assembleia Legislativa

crise da Cooperativa Languiru será tema, nesta quinta-feira (13), de audiência pública da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa. O debate, que ocorrerá a partir das 11h, no Plenarinho, foi proposto pelo deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) e deverá analisar a situação da empresa e suas consequências socioeconômicas.

Para o parlamentar, a situação é preocupante. "Precisamos reunir representantes da direção, do governo, associados, lideranças e autoridades dos municípios que têm a economia ligada à cooperativa e buscar caminhos. Todos têm a sua visão do problema e contribuições a dar para uma solução equilibrada".

A Languiru estará representada pelo presidente, Paulo Birck, que apresentará o cenário atual e o plano de reorganização em curso. Com dívida de R$ 1,1 bilhão junto a agentes do sistema financeiro, fornecedores, prestadores de serviços e associados, a cooperativa vem tentando se reequilibrar a partir da renúncia da diretoria que esteve à frente da operação desde 2012 e da assunção de novo comando, no final de abril.

Entre as estratégias estão a venda de ativos e a saída de setores que dão prejuízo ou não estão relacionados diretamente com a atividade principal da Languiru. Na semana passada, diante de ações judiciais movidas por credores, a cooperativa obteve uma cautelar concedida pela 2ª Vara da Comarca de Teutônia, que travou por 60 dias o ajuizamento de novas demandas contra a empresa. A Languiru pretende usar esse tempo para dar sequência aos negócios que estavam sendo encaminhados para se capitalizar, pagar parte das dívidas e continuar operando.

Na sexta-feira, a cooperativa reuniu representantes do G7, grupo que envolve os prefeitos dos municípios de Colinas, Imigrante, Fazenda Vilanova, Paverama, Poço das Antas, Teutônia e Westfália; e diretoria da Cooperativa dos Suinocultores dos Vales (Coosuval) para explicar o movimento na Justiça e a pauta da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), agendada para o dia 18 de julho, que deverá tratar da autorização para ingressar com pedido de liquidação extrajudicial.

O presidente Paulo Roberto Birck destacou que as ações tomadas diante do cenário de reorganização econômica, financeira e de negócios da Languiru impactam nos municípios, referendando a importância do apoio político. "Há consequências especialmente nas localidades onde contamos com unidades industriais e associados produtores, por isso todas as medidas adotadas precisam ser muito responsáveis e transparentes. Estamos trabalhando arduamente no plano de reorganização da Languiru, ao mesmo tempo em que seguimos atentos à proteção do patrimônio da Cooperativa", frisou.

As negociações de venda do Frigorífico de Suínos, em Poço das Antas, cujo abate foi descontinuado no dia 30 de junho, também integraram a pauta da reunião. "Há propostas para venda, o que valoriza o patrimônio da Languiru. Por sigilo de negociação, não podemos citar os interessados", adiantou Birck.

O vice-presidente Fábio Secchi complementou que as ações adotadas são duras, mas necessárias para que se tenha tranquilidade para seguir trabalhando. "Todos estamos empenhados pela continuidade da Languiru, com muita transparência e seriedade. O apoio político que temos recebido também 'abre portas', há muitas frentes envolvidas com as questões da Languiru, diferentes esferas sentadas à mesma mesa para buscar soluções possíveis."

A direção da Cooperativa também explicou as negociações com empregados e acordos coletivos com sindicatos. "Nas vendas de ativos já firmadas ou em andamento, há atenção especial para que os novos proprietários, na medida do possível, também recontratem os empregados", concluiu Secchi.