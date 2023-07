Ajustes no texto do Fundoleite agilizam andamento de projetos

A Resolução Fundoleite N° 3 foi publicada quarta-feira no Diário Oficial do Estado. O novo texto foi necessário para fazer ajustes de redação exigidos pelos órgãos de controle. Com a divulgação, o processo passa para nova fase, de recebimento dos documentos exigidos pelas empresas selecionadas para dar início à contratação e pagamento dos oito projetos aprovados pela comissão técnica e pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite do Rio Grande do Sul (Fundoleite). As informações são da assessoria da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.O grupo se reuniu no final de junho para tratar do tema, no prédio-sede da pasta, em Porto Alegre. "Conseguimos superar os entraves administrativos e jurídicos, e agora o processo de pagamento do Fundoleite deve ter mais celeridade. Sabemos da importância que esses projetos têm para a cadeia produtiva e para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul", afirmou o secretário da Agricultura, Giovani Feltes.