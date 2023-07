Exportações de genética avícola dobram em 2023

As exportações de genética avícola do Brasil totalizaram 12,5 mil toneladas entre janeiro e maio deste ano, número que supera em 103,4% o resultados registrado no mesmo período de 2022, com 6,183 mil toneladas. Já a receita acumulada pelas vendas internacionais de pintos de 1 dia e ovos férteis acumulam alta de 71,9%, com total de US$ 113 milhões neste ano, contra US$ 65,7 milhões em 2022. As informações são da assessoria da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).Considerando apenas o mês de maio, o Brasil exportou 2,388 mil toneladas de material genético avícola, volume 137,6% superior ao registrado em 2022. Em receita, a alta é de 90,1%, com US$ 21,184 milhões gerados no quinto mês deste ano, contra US$ 11,145 milhões no mesmo período de 2022. Entre os principais importadores de genética avícola do Brasil estão o México, com 7,998 mil toneladas entre janeiro e maio deste ano (+314,2%), Senegal, com 1,392 mil toneladas (-38,5%), Peru, com 1,268 mil toneladas (+2663%), Paraguai, com 1,140 mil toneladas (+1,8%), Venezuela, com 235 toneladas (+1431%) e Arábia Saudita, com 204 toneladas (+31,6%)."Os países da América Latina assumiram o protagonismo entre os principais importadores brasileiros, graças às parcerias estabelecidas pelos produtores locais e as casas genéticas do Brasil, que se posicionaram como plataforma segura para o fornecimento de insumo genético às cadeias produtivas do continente. Espera-se que este ritmo de embarques se mantenha ao longo deste ano", analisa o presidente da ABPA, Ricardo Santin.