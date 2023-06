Languiru encaminha venda de abatedouro de bovinos

A Languiru e Frigorífico Zart, de Teutônia, assinaram contrato de venda do Frigorífico de Bovinos da cooperativa. Com o negócio, anunciado na semana passada, a Languiru, que está descontinuando sua atuação na bovinocultura de corte , seguindo plano de reorganização anunciado no mês de maio, devolve a planta ao antigo proprietário, de quem arrendou em 2021 e adquiriu pouco tempo depois.

“O negócio retorna ao antigo proprietário, que tem a possibilidade de recontratação dos empregados que foram desligados, o que minimiza o impacto social. A relação com produtores e os animais a campo na bovinocultura de corte é mais fácil em termos de negociação de compra e venda. Estamos avançando no plano de ação da Cooperativa, que está focado em novo modelo de negócio e na continuidade das atividades da Languiru”, explica o presidente Paulo Roberto Birck.

Conforme o dirigente, as questões envolvendo acordo coletivo referente às verbas rescisórias dos empregados estão homologadas com sindicatos da categoria.

O novo proprietário estima que a retomada das atividades no local deva ocorrer em até 60 dias, tempo necessário para o cumprimento de trâmites burocráticos, montagem da equipe e aprovação de rotulagem. Inicialmente, a expectativa é de que sejam necessários cerca de 45 trabalhadores.

“Há a possibilidade de recontratação de empregados que vinham atuando pela Languiru no frigorífico. São profissionais que já conhecem a operação”, afirma Zart, complementando que deverão ser firmadas parcerias com outros fornecedores, inclusive a própria cooperativa, fomentando a economia local e regional, além de otimizar a capacidade produtiva instalada na planta industrial.

O Frigorífico de Bovinos tem capacidade de abate de cem animais por dia, em uma planta industrial com cerca de 3,5 mil metros quadrados, e está habilitada à comercialização de cortes bovinos com osso em todo o Rio Grande do Sul.