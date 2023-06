Entidades do setor divergem na análise sobre anúncio

Os parâmetros das taxas de juros anunciadas pelo governo para o Plano Safra 2023-2024 provocaram reações antagônicas entre os presidentes das Federações das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro-RS), Paulo Pires, e das Associações de Arrozeiros (Federarroz), Alexandre Velho. A manutenção dos índices do plano anterior foi valorizada pelo primeiro e vista com ressalvas pelo segundo.

"O Brasil passa por essa transição de juros altos para conter a inflação e o Plano Safra não pode fugir muito disso", observou Pires, que destacou o aumento no volume de recursos para apoiar a produção agropecuária de médios e grandes produtores rurais até junho de 2024.

Alexandre Velho, entretanto, esperava percentuais inferiores. O presidente da Federarroz reconhece algumas reduções, "como no caso de projetos de produtores que têm alguma questão de sustentabilidade ou também que envolvam a área ambiental".

O dirigente destaca, no entanto, que há um aumento da taxa percentual referente aos juros livres. "Isto traz preocupação em função de que nós temos um custo de produção cada vez maior", observa.

No caso do arroz, ressalta, os custos aumentaram 60% nos últimos dois anos. "Portanto, as taxas de juros de financiamento têm um impacto importante dentro do custo de produção", enfatiza, acrescentando que a entidade vai buscar melhores esclarecimentos em relação a alguns detalhes do Plano Safra 2023/2024 para fazer uma análise mais detalhada.

Para Paulo Pires, da FecoAgro, o produtor necessita de um Plano Safra forte. "Esta é uma realidade principalmente para o Rio Grande do Sul, que registrou duas frustrações de safra", observou, projetando que outros anúncios importantes ainda podem vir pelo Plano Safra da Agricultura Familiar. "Acredito que ele possa ser mais robusto e que contemple as necessidades das cooperativas agropecuárias do Estado", enfatizou.