Tecnologia digital e bioinsumos potencializam agro brasileiro, diz CEO da SLC Agrícola

Agro – Produção e sustentabilidade no cenário mundial", durante a reunião-almoço Tá na Mesa, da Federasul. A combinação de agricultura digital e uso de biológicos irá revolucionar a atividade agrícola e potencializar, ainda mais, o Brasil como grande produtor mundial de grãos. A aposta é do diretor-presidente da SLC Agrícola , Aurélio Pavinato, que apresentou nesta quarta-feira a palestra "", durante a reunião-almoço Tá na Mesa, da Federasul.

O dirigente da empresa, uma das precursoras em sustentabilidade no setor, mostrou um repleto de oportunidades, mas também de desafios a serem superados pelos produtores nacionais para alcançar o topo desse mercado. Destacou que o gráfico do crescimento populacional no planeta aponta um salto das 8 bilhões de pessoas hoje para quase 10 bilhões de pessoas em 2050. E que esse crescimento irá, evidentemente, demandar aumento na oferta de alimentos.

Nessa esteira, o caminho a ser percorrido deve unir produção e sustentabilidade, uma trilha que já vem sendo percorrida e aprimorada. Basta ver que nos últimos 40 anos, a área agrícola aumentou 16% no mundo, passando de 855 milhões de hectares no início da década de 1980 para 997 milhões. No mesmo período, a produção cresceu 112%, de 1,6 bilhão de toneladas de grãos para praticamente 3,5 bilhões de toneladas. Um salto de 82% na produtividade. No Brasil, porém, a eficiência foi ainda maior. A produtividade aumentou 227%. E a produção cresceu 521%, ultrapassando, com folga, a barreira das 300 milhões de toneladas anuais.

O CEO da SLC Agrícola mostrou que de eficiência e produção, a empresa entende bem. Apostando no uso das tecnologias digitais para melhorar resultados a campo, o grupo vem qualificando seu time para fazer a correta aplicação de insumos, evitando desperdícios e aumentando a lucratividade.

A empresa investiu em conectividade. Por meio de acordos com as principais operadoras de telefonia, a internet 4G está presente em todos 670 mil hectares das 22 fazendas do grupo, espalhadas por sete Estados do cerrado brasileiro.

“Assim, conseguimos, com o uso das tecnologias digitais, fazer uma distribuição de pontos e densidade amostral, produzir mapas de diagnóstico de pragas e fazer a prescrição de aplicação localizada de defensivos. Esses dados são enviados diretamente, por aplicativo, aos equipamentos que irão a campo. Práticas como essas nos permitiram obter um ganho líquido de R$ 82 milhões na safra 2022-2023. E ganha também o ambiente, com a menor aplicação de insumos”, disse Pavinato.

E, com investimentos anuais em torno de R$ 50 milhões em pesquisas, a empresa foca em ajustar o pacote tecnológico disponível. Atualmente, 64 pesquisadores atuam em uma área total de 1,3 mil hectares, distribuída entre todas as fazendas, para maximizar a eficiência do sistema. Outra meta é reduzir ainda mais o uso de produtos químicos. O projeto em curso está concentrado no desenvolvimento de defensivos naturais, que fazem uso de microrganismos para combater pragas e doenças nas culturas de soja, milho e algodão. São 15 biofábricas nas fazendas, que trabalham para o controle de pragas.

“Aumentamos as populações de inimigos naturais e, assim, diminuímos a pressão exercida pelas pragas sobre as lavouras”, observou o CEO do grupo.

Com 4,3 mil colaboradores fixos e 1,6 mil safristas, a SLC Agrícola obteve faturamento de R$ 7,4 bilhões em 2022, com lucro líquido de R$ 1,3 bilhão. E pretende seguir crescendo com base em princípios de ESG, sigla internacional para ações de proteção ao meio ambiente, sustentabilidade e de governança. O tema é adotado desde 2010 pela SLC, que em 2015 parou de comprar áreas de terra para exploração e desde o final do ano agrícola 2020-2021 não expande suas operações em áreas desmatadas ou nativas.

“Utilizamos apenas terras maduras ou áreas de pastagens. O desmatamento ilegal é péssimo para a imagem do agronegócio brasileiro no exterior. O governo federal deveria agir fortemente em combate a esse crime para posicionar o País em um patamar de acordo com a visão global sobre o assunto. Nos faltam ação e comunicação adequadas para vender todo o potencial de mercado do agro brasileiro”, finalizou Pavinato.