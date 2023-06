Pampa em Evolução debateu negócios e tecnologias no cavalo crioulo

A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) promoveu nesta quarta-feira (14) o workshop “Cavalo Crioulo, o Cavalo do Brasil” dentro da primeira edição do Pampa em Evolução - Conhecimento, Negócios e Sustentabilidade. O evento ocorre até sábado em Dom Pedrito, promovido pela Associação e Sindicato Rural, Associação dos Agricultores e prefeitura municipal de Dom Pedrito, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul).

O tema abordado pelo médico veterinário Henrique Löf, da Löf Reprodução Equina, de Uruguaiana, foi “Biotecnologias Reprodutivas na Raça Crioula”. Ele discorreu sobre as técnicas aplicadas na raça Crioula, a evolução destas biotecnologias, desde o início, a implementação e a situação atual.

Outro painel realizado durante o evento foi “Cavalo Crioulo dos Seis Biomas do Brasil”, com a participação do vice-presidente de Provas Esportivas da ABCCC, Fernando Gonzales, e do gerente de Expansão da entidade, Gerson de Medeiros. Eles mostraram a realidade do cavalo crioulo dentro dos seis biomas brasileiros, tendo como foco as provas esportivas, as novas conquistas e também as novas barreiras que vêm sendo quebradas. A raça está em expansão em todo o território nacional.

“Em 2015, tínhamos três provas oficiais na Região 8, que vai de São Paulo para cima, sendo que terminamos o ano de 2022 com 96 provas oficiais nessa região. Estamos seguindo a rota da pecuária, começando por São Paulo, passando por Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, fazendo a volta na região Norte. Também estamos começando a inserir provas oficiais no Nordeste.”

De acordo com o presidente da ABCCC, César Hax, que participou do painel “ABCCC: Uma Visão de Negócio”, além da paixão e da cultura, o cavalo crioulo traz uma interação muito grande de geração de emprego, renda e negócios.

“Entendo que o momento é bom, a raça Crioula segue firme, com um mercado crescente. Tenho dito que se a expansão ocorrer como a gente projeta, faltarão cavalos, mas temos que mudar um pouco o foco, pois talvez o que a grande maioria dos criadores oferta não é aquilo que o mercado busca. Temos uma grande oferta em termos de animais de reprodução, mas temos uma demanda reprimida em termos de animais mansos, que talvez seja o grande mercado daqui pra frente, aquele animal que o consumidor compra e logo possa montar e realizar alguma prova que ele deseje”, ponderou.