Preço do ovo sobe 35% em um ano e alcança recorde no Rio Grande do Sul

Com cotações recorde, o preço do ovo branco subiu 35% sobre os valores negociados em maio de 2022 em Porto Alegre. Mas, apesar da alta nada modesta no período, a tendência, a partir de junho, é de estabilização e até redução. A estimativa é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Cepea-Esalq), da Universidade de São Paulo (USP).

Levantamento da instituição aponta que, na média, a caixa de 30 dúzias de ovos entregue nos atacados da capital gaúcha saiu por R$ 221,98 no último mês, já incluído o preço do frete. O número é 2,9% superior ao verificado em abril. Nesta quarta-feira (7), o produto estava cotado a R$ 223,05, queda de 0,9% frente a sete dias atrás, informa a analista de mercado do Cepea, Juliana Ferraz.

De acordo com ela, a situação dos últimos 12 meses reflete o comportamento do mercado frente à redução de oferta. A medida decorre de ajuste na produção das indústrias, em um movimento para equacionar custos e receitas para comercialização de uma proteína cuja margem de lucro é pequena.

“Agora, vemos uma tendência de enfraquecimento dessa elevação que tivemos, porque o produtor já não consegue repassar toda a diferença ao consumidor. Além do mais, o preço das carnes está em queda, o que pressiona também a cotação dos ovos”, explica Juliana.

Na Grande São Paulo, por ser a maior região consumidora e onde a disputa por mercados tende a ser mais agressiva, o aumento em relação a maio de 2022 foi de 30%, passando de R$ 146,99 para R$ 191,14, compara a analista. No quinto mês do ano, a caixa com 30 dúzias mostrou elevação de 4,2% sobre os valores de abril, de R$ 183,46. Porém, o mês de junho, que abriu a R$ 208,39, já teve queda para 206,42 nos primeiros sete dias.

A alta verificada desde fevereiro, e que somente agora começa a dar sinal de arrefecimento, é considerada atípica. A diminuição nos preços tradicionalmente esperada para depois da Quaresma, que neste ano ocorreu entre 22 de fevereiro e 6 de abril, não aconteceu, diz a especialista da USP. “Os últimos meses foram usados pelos produtores e pelas indústrias para refazerem o caixa. Mas no futuro há espaço para queda no preço dos ovos, porque os custos de produção vêm diminuindo”.

influenza aviária

"Foi uma coincidência, porque em toda segunda quinzena do mês a cotação cai, por efeito da diminuição do poder aquisitivo das famílias, aliada à redução no valor das carnes bovina e suína". O impacto sobre os preços vem sobre todas as proteínas animais. O quilo do frango começou a baixar de preço na segunda quinzena de maio. Mas esse movimento não se relaciona à apreensão do consumidor a partir do surgimento dos primeiros casos de, em 15 de maio, no Espírito Santo.

Em Porto Alegre, o quilo do frango inteiro congelado chegou ao final de maio cotado a R$ 9,09, uma redução de 0,4% sobre os R$ 9,13 de abril. Nesta terça-feira (6), o Cepea-Esalq apurou que o preço do produto na Capital estava em R$ 8,59, queda de 5,5% sobre o dia 30 de maio.