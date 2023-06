Preço do ovo sobe 35% em um ano e alcança recorde no Rio Grande do Sul

O impacto sobre os preços vem sobre todas as proteínas animais. O quilo do frango começou a baixar de preço na segunda quinzena de maio. Mas esse movimento não se relaciona à apreensão do consumidor a partir do surgimento dos primeiros casos de, em 15 de maio, no Espírito Santo.“Foi uma coincidência, porque em toda segunda quinzena do mês a cotação cai, por efeito da diminuição do poder aquisitivo das famílias, aliada à redução no valor das carnes bovina e suína”.

Exportações reforçam valorização do produto brasileiro

No mercado externo, a proteína animal brasileira segue valorizada. Levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) mostram que as exportações brasileiras de carne de frango, in natura e processada, totalizaram 433,3 mil toneladas em maio, volume que supera em 0,9% o total exportado no mesmo período de 2022, quando foram embarcadas 429,6 mil toneladas. Em receita, o resultado das vendas de maio gerou US$ 867,4 milhões, número 4,1% menor que o total registrado no quinto mês de 2022, com US$ 904,6 milhões.

No acumulado do ano, as vendas do setor alcançaram 2,183 milhões de toneladas, volume 9,7% superior ao registrado nos cinco primeiros meses de 2022, com 1,990 milhão de toneladas. Em receita, os embarques acumulados chegam a US$ 4,281 bilhões, número 13,4% superior ao realizado entre janeiro e maio de 2022, com US$ 3,776 bilhões.



“A manutenção das exportações em patamares acima da média recorde mensal de 430 mil toneladas demonstra a percepção internacional sobre a responsabilidade com que os governos federal e estaduais e o setor privado do Brasil têm tratado a questão da Influenza Aviária em aves silvestres, ao mesmo tempo em que destaca a confiança do mercado internacional no status sanitário brasileiro, como também na nossa capacidade de garantir a oferta de produtos aos diversos países importadores”, analisa o presidente da ABPA, Ricardo Santin.



Já em relação à carne suína, o volume embarcado em maio foi de 101,7 mil toneladas, número 13,9 superior ao embarcado no mesmo período do ano passado, com 89,3 mil toneladas. A receitachegou a US$ 251,4 milhões, saldo que supera em 23% o total registrado no mesmo período de 2022, com US$ 204,3 milhões. De janeiro a maio, os embarques do setor alcançaram 481,1 mil toneladas, número 15,5% maior do que o resultado registrado no mesmo período de 2022, com 416,6 mil toneladas. Ofaturamento acumulado entre janeiro e maio deste ano já totaliza US$ 1,149 bilhão, resultado 28,2% maior que o efetivado no mesmo período de 2022, com US$ 896,3 milhões.



“Neste mês, vale destacar a realização das exportações para o recém-aberto mercado do México, um dos três maiores importadores do mundo, e que já se colocou entre os dez principais destinos da carne suína do Brasil. Por sua vez, mesmo com o aumento de mais de 20% no volume comprado no acumulado do ano, a China tem diminuído a participação percentual sobre o total das exportações brasileiras, mostrando o êxito da política de diversificação de mercados do Brasil, inclusive com a possibilidade de abertura de novos mercados no curto prazo", finaliza Luís Rua, Diretor de Mercados da ABPA.