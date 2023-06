Governo cria grupo de trabalho para socorrer a Cooperativa Languiru

governador Eduardo Leite, para tentar encontrar uma saída para o Um grupo de trabalho composto pela Secretaria da Fazenda do Estado, Casa Civil, pelo Banrisul, BRDE, Badesul e Sicredi foi criado nesta segunda-feira (5), por determinação do, para tentar encontrar uma saída para o endividamento bilionário da Cooperativa Languiru . A medida surgiu durante reunião de emergência organizada ainda na sexta-feira, a pedido da Frente Parlamentar do Cooperativismo da Assembleia Legislativa.

No encontro, do qual participaram o próprio chefe do Executivo gaúcho, representantes dos quatro agentes financeiros, secretários de Estado e prefeitos do Vale do Taquari, o presidente da Languiru, Paulo Birck, voltou a apresentar os números da dívida e as dificuldades de caixa que estão inviabilizando as operações da empresa. As conversas levaram ao entendimento de que um grande esforço precisa ser feito para evitar que a cooperativa interrompa suas operações, o que dificultaria ainda mais a recuperação.

A ideia é encontrar uma fórmula para o alongamento da dívida, com a prorrogação das parcelas a vencer e um período de carência que permita fôlego à Languiru. “O encontro foi animador, pois conseguimos ser ouvidos por agentes importantes nesse processo. Mas sabemos que a solução não será rápida. A pressa da cooperativa é uma, mas o sistema anda em outra velocidade”, disse Birck ao Jornal do Comércio no final da reunião.

O dirigente explicou que uma das maiores urgências é a liberação de recursos para restabelecer no campo a qualidade da ração fornecida aos animais. “Também precisamos retomar o setor comercial, voltar a faturar e vender, para recuperar fluxo de caixa e fazer a engrenagem voltar a funcionar. Não adianta abater os suínos e aves e ter estoque no frigorífico se não vendermos”, acrescentou o dirigente.

O secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, enfatizou que o governo do Estado nunca estará fechado à busca de soluções para operações importantes para o Rio Grande do Sul. Mas ressaltou que há limitações legais e de responsabilidade para evitar que a solução de um problema crie outros ainda maiores.

“Nossos bancos detêm uma pequena parcela da dívida e já vêm negociando com a Languiru. Estamos fazendo o possível para oferecer o suporte legal. Tanto que a equipe técnica já entrou em atuação na tarde desta segunda-feira. Mas Banco do Brasil (BB) e Caixa Econômica Federal (CEF) precisam ser sensibilizados também. Estamos articulando um novo encontro que conte com a participação desses agentes financeiros federais ”, disse Lemos.

Parlamentares buscam sensibilizar governo federal

Os deputados estaduais Elton Weber (PSB) e Edivilson Brum (MDB) comemoraram a formação do grupo de trabalho e reafirmaram que articulações já estão sendo feitas no sentido de levar o caso diretamente às diretorias do BB, da CEF e do Sicredi, bem como ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “Para que o assunto evolua, a União terá de ser sensível ao apelo na devida proporção dos valores financiados pelos bancos federais”, afirmou o deputado.

Paralelamente, está sendo articulada a visita de deputados federais e senadores gaúchos à cooperativa, para que possam perceber o tamanho da crise e serem sensibilizados a atuar por uma saída. A data da vinda da Bancada Gaúcha no Congresso Nacional ainda não foi definida. “Nossa tarefa, agora, não é técnica, mas sim política, trabalhando para que os técnicos possam se empenhar nessa questão”, finalizou Weber.