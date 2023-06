Embrapa aborda produção de cereais de inverno em terras baixas

A Embrapa e parceiros promovem nesta segunda-feira (5) o Dia de Campo Cultivos de Inverno em Terras Baixas. O evento ocorrerá no Campo Experimental da Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa, em Capão do Leão, no sul do Estado.

O objetivo é apresentar alternativas de produção de cereais de inverno em terras baixas com a apresentação das potencialidades e limitações para esses cultivos. Entre as técnicas a serem apresentadas estão cultivos em sulco-camalhão e em camalhões de base larga, o manejo eficiente em lavouras de trigo, além de cultivares BRS de trigo, cevada, variedades de azevém e leguminosas de inverno.



A atividade será realizada das 13h às 17h, em quatro estações. O evento é aberto ao público, e as inscrições devem ser feitas previamente, pela internet . Os conteúdos serão apresentados por pesquisadores e técnicos da Embrapa Clima Temperado, Embrapa Trigo, de Passo Fundo, e Embrapa Pecuária Sul, de Bagé, e conta com a participação do Senar/RS e de empresas provedoras de insumos.

Tecnologias abordadas no evento

A tarde de campo vai contar com quatro vitrines onde serão apresentadas as práticas e tecnologias voltadas à inserção dos cereais de inverno em sistemas de produção em terras baixas. Uma delas será em área com trigo semeado em sulco-camalhão, na resteva da soja “Com a utilização do sulco-camalhão há uma drenagem melhorada para a lavoura de trigo, ao qual esperamos um desempenho de produção satisfatório, assim como já obtivemos com o triticale neste mesmo sistema”, disse o pesquisador José Maria Parfitt.

“Vamos apresentar as três principais táticas de como desenvolver o cultivo de cereais de inverno em terras baixas em relação ao excesso de água destas áreas. Uma delas é a utilização de valas ou valetas comuns nas lavouras, a outra é a sistematização e o uso de sulco-camalhão e a terceira diz respeito ao uso de camalhões de base larga”, comentou o pesquisador Giovani Theisen.

Ele ainda irá mostrar como estruturar os camalhões de base larga e como este método simples de manejo do solo pode contribuir para controlar o excedente de água na lavoura.



Haverá também um momento de discussão sobre as potencialidades do cultivo de cereais de inverno nas terras baixas, e dentre estas, a disponibilidade de área física é algo importante. “Existem estimativas que uma área próxima à que atualmente se cultiva com soja poderia ser usada para também produzir cereais nas terras baixas”, defendeu Theisen.

Outro aspecto é a questão econômica, uma vez que a ampliação dos cultivos oportuniza a realização de um maior volume de negócios, aumentando o giro econômico geral e os empregos dentro do Estado.



No evento também serão repassadas orientações sobre como produzir trigo direcionado para produção de grãos e para o trigo de duplo propósito, que são os cultivares que podem ser pastoreados pela pecuária antes de produzir grãos. “Pretendemos mostrar todas as oportunidades de uso dos cereais de inverno, tanto para a produção de grãos quanto para o alimento conservado, para pastoreio ou cobertura, visando agregar valor ao sistema de produção de forma a manter uma agricultura mais sustentável e regenerativa”, disse o pesquisador Giovani Faé, que participa representando a Embrapa Trigo.





Serviço:

O que: Dia de Campo Cultivos de Inverno em Terras Baixas

Quando: 5 de junho

Horário: 13h

Local: Área Experimental da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão