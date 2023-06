Servidor do ICMBio testa negativo para H5N1

Claudio Medaglia

O servidor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que apresentou febre e tosse após participar de ações de vistoria em áreas da Estação Ecológica do Taim onde aves silvestres foram diagnosticadas com Influenza Aviária testou negativo para H5N1. O resultado do exame foi divulgado na noite desta quarta-feira (31) pela Secretaria Estadual da Saúde, após confirmação pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).