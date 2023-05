Servidor do ICMBio isolado por suspeita de H5N1 tem melhora

Apesar de já não apresentar sintomas, o servidor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que apresentou tosse e febre após participar do patrulhamento em busca de aves mortas por Influenza Aviária na Estação Ecológica do Taim segue isolado, preventivamente. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, o homem teve material coletado e enviado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, para análise. O resultado é aguardado a qualquer momento.

Chefe da estação, o oceanólogo Fernando Weber disse nesta quarta-feira (31) que o colega está bem, mas continua recluso nas dependências da estação, por precaução. O servidor e outro colega foram apartados dos demais funcionários da estação, por segurança. O receio era de que o homem tivesse sido infectado pelo vírus H5N1, causador da doença. “Ele apenas pilotou a embarcação utilizada nas buscas, sem ter tido contato com as carcaças dos animais. Como apresentou sinais compatíveis com a enfermidade, decidimos apartá-lo. Mas agora estamos apenas aguardando o laudo para ter certeza de que não é Influenza Aviária”, observou Weber.

Ao longo desta quarta-feira, sobrevoos de helicóptero, uso de drones, patrulha terrestre e aquática foram utilizados para avançar sobre a área da estação para verificar a possível existência de outras aves mortas ou sintomáticas para a doença. Desde o dia 24 de maio, quando foram encontrados os primeiros animais infectados, as buscas no local são intensas. Mais da metade da área já foi esquadrinhada por técnicos do ICMBio, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

“Seguimos as buscas na Lagoa Mangueira, agora em direção ao sul. Até agora, 63 animais mortos ou com sinais de enfermidade foram encontrados pelas equipes”, contou o analista ambiental do ICMBio Magnus Machado Severo.

Mobilização coletiva visa reforçar ações de prevenção

Enquanto os órgãos de vigilância sanitária seguem atuando na região, visitando propriedades e orientando criadores de aves de subsistência e a população, representantes da cadeia comercial da avicultura intensificam ações para proteger os plantéis e assegurar a manutenção do status nacional livre da doença sem vacinação. Na terça-feira (30), a Organização Avícola do RS (Asgav/Sipargs) promoveu a VI Reunião Setorial Extraordinária, com o objetivo de debater e atualizar informações sobre a confirmação de foco de Influenza Aviária na estação do Taim.

O encontro técnico teve a participação de representantes da Secretaria de Agricultura, do Mapa, da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), dirigentes, produtores e técnicos de empresas associadas. O presidente executivo da Asgav, José Eduardo dos Santos, mostrou tranquilidade, mas manteve o tom de alerta. "Tínhamos consciência da probabilidade do surgimento de casos de H5N1 em aves silvestres no RS e, por isso, as medidas de biosseguridade foram reforçadas para defender os criatórios. Mas também sabemos do alto poder de disseminação dessa enfermidade que vinha se alastrando e chegou ao nosso país. Vamos intensificar os esforços diante desse caso”, disse o dirigente.

O presidente da ABPA, Ricardo Santin, ressaltou que o setor avícola do RS e dos demais estados do Brasil está dedicando empenho total para enfrentar a situação e que houve ampliação de ações de defesa sanitária. "A Influenza Aviária é um grande desafio e precisamos trabalhar alinhados para conter o avanço da doença e impedir que atinja as aves domésticas ou a produção comercial", destacou.

A coordenadora do Programa Nacional de Sanidade Avícola do MAPA no RS e auditora fiscal federal Agropecuária, Tais Oltramari Barnasque, salientou a agilidade e a qualidade no trabalho do serviço oficial do RS em relação às notificações de casos suspeitos detectados na região. "Estamos muito atentos e trabalhando de forma conjunta, setor público e iniciativa privada, visando ações rápidas e responsáveis", comentou.