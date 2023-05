Importação de lácteos pauta debates na Fenasul e Expoleite

Conseleite/RS). A preocupação dos produtores com a importação de produtos lácteos da Argentina permeia os corredores do Pavilhão do Gado Leiteiro do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O tema, recorrente durante a realização da 17ª Fenasul e da 44ª Expoleite , que segue até domingo, com portões abertos ao público, deverá ser tratado também nesta sexta-feira, durante reunião do Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite do Estado do Rio Grande do Sul ().

A entrada de produtos pela fronteira acaba por sufocar ainda mais os produtores locais, com pressão dos preços para baixo em momento de custos ainda elevados, diz o diretor financeiro da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), Nacir Penz. “O leite é uma commodity social, e toda ação de vendas dos supermercados corta, primeiro, no preço do litro do produto. Mas esse impacto recai sobre o valor pago à indústria e, no final da cadeia, é ainda maior ao produtor. A margem de lucro é muito ajustada para aqueles com níveis médio ou alto de eficiência. Para os demais, o caminho é acabar saindo da atividade”, aponta o dirigente.

O mercado do leite é o ponto de convergência do evento. O assunto é discutido em reuniões formais e também nos bastidores, com apreensão. E avança sobre temas correlatos, com o a crise das cooperativas Languiru e Piá, cuja atividade principal é justamente o leite.

Mas a Fenasul/Expoleite também é feita de negócios, eventos técnicos, concursos leiteiros e julgamentos morfológicos de ventres bovinos das raças Holandês, Jersey, Gir e Girolando, além da presença de raças bubalinas e da agricultura familiar. E tem a pretensão de fomentar debates, networking e muito compartilhamento de informações. É espaço para discutir questões envolvendo sanidade animal, técnicas e também alternativas para a alimentação dos rebanhos com silagem de inverno. “Nesse contexto, o trigo surge como uma opção interessante para atender a uma janela em que o estoque da silagem de milho já está por acabar. O alto teor de amido no grão propicia a fermentação e a armazenagem de alimento com qualidade para o gado”, acrescenta Penz.

A Fenasul Expoleite é uma realização da Gadolando, Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag) e Prefeitura de Esteio.