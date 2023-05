Embarques de carne suína e de frango crescem em 2023

As carnes suína e de aves estão em alta na balança de exportações brasileiras. Nos quatro primeiros meses do ano, registraram crescimento de 15,9% e 12,1% em volume, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2022, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

De janeiro a abril, os embarques de carne suína alcançaram 379,4 mil toneladas, com receita de US$ 897,7 milhões, alta de 29,7%. Somente no mês de abril, a venda ao mercado externo foi de 104,5 mil toneladas, 16,6% maior que o embarcado há 12 meses. Já em receita, o saldo foi de US$ 251,3 milhões no período, superando em 29,9% o total exportado em abril de 2022.

Já em relação à carne de frango, foram embarcadas 1,749 milhão de toneladas nos quatro primeiros meses de 2023. A receita acumulada chegou a US$ 3,413 bilhões, saldo 18,9% superior ao realizado no ano passado, com US$ 2,872 bilhões.

Em abril, as exportações somaram 435,1 mil toneladas, 4% a mais que há 12 meses. Em receita, as vendas internacionais do setor alcançaram US$ 840,3 milhões, número 2,3% maior que o total registrado em abril do ano passado, com faturamento de US$ 821 milhões.

"As vendas internacionais brasileiras de carne suína cresceram em oito dos 10 maiores países importadores do setor, em especial, nos cinco principais, localizados na Ásia e na América do Sul. Diversos fatores influenciaram o saldo positivo de abril e do quadrimestre, desde questões sanitárias na produção local de mercados asiáticos até mesmo a ampliação das habilitações e novos mercados que começam efetivamente a importar do Brasil. No frango, o volume embarcado em abril praticamente repete a média mensal registrada ao longo deste ano, que está acima das 430 mil toneladas. Nos próximos meses, são esperados números de exportações equivalentes, projetando para o ano volumes superiores a 5 milhões de toneladas de carne de frango embarcadas pelo Brasil para mais de 150 países", avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

A China se manteve como maior importadora dos produtos brasileiros, com total de 143,2 mil toneladas de carne suína – superando em 20,8% as exportações realizadas no primeiro quadrimestre de 2022 – e 262,8 mil toneladas de carne de frango – volume 33,3% superior ao embarcado no mesmo período do ano passado.



No levantamento das exportações por estado, Santa Catarina segue na liderança das exportações brasileiras de carne suína, com 207,2 mil toneladas exportadas entre janeiro e abril, registrando desempenho 13,7% maior que os embarques realizados em 2022. Em seguida estão o Rio Grande do Sul, com 89,1 mil toneladas (+26,81%), Paraná, com 51,3 mil toneladas (+0,54%), Mato Grosso, com 8,114 mil toneladas (+119%), e Mato Grosso do Sul, com 7,95 mil toneladas (+63,25%).

"A perspectiva de ampliação e abertura de novos mercados e a expectativa de manutenção dos volumes embarcados para a China e outros destinos importantes especialmente na Ásia, com destaque para mercados de alto valor agregado como Japão e Coreia do Sul apontam para níveis de exportação anuais em torno de 1,2 milhão de toneladas em 2023, o que faria o Brasil se aproximar ainda mais do terceiro maior exportador do mundo, o Canadá", comentou o diretor de mercados da ABPA, Luís Rua.

O Paraná lidera os embarques de carne de frango com 727,5 mil toneladas entre janeiro e abril, superando em 16,75% o resultado registrado em 2022. O Rio Grande do Sul aparece em terceiro lugar, com 245,6 mil toneladas, aumento de 1,02%.

"A China continua o seu ritmo acelerado de compras e este comportamento também se repete em vários destinos importantes como México, Coreia do Sul e Singapura. Ao mesmo tempo que vemos constantes reduções de volumes produzidos e exportados por alguns países concorrentes do Brasil, as exportações brasileiras continuam ganhando espaço internacionalmente, reafirmando assim o país como um parceiro sólido em um momento de grandes incertezas em função de questões como por exemplo a influenza aviária em várias partes do mundo" completa o dirigente.