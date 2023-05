Assembleia Legislativa cria subcomissão para acompanhar COP-10

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia Legislativa gaúcha decidiu criar uma Subcomissão com o objetivo de atuar em defesa do setor do tabaco e de acompanhamento dos trabalhos da COP 10, que trata do controle da atividade. A Conferência das Partes (COP) é a instância deliberativa da Convenção-Quadro da Organização Mundial da Saúde para o Controle do Tabaco e, neste ano, ocorre em novembro, no Panamá. Mais de 180 países ratificaram sua adesão a esse tratado, cujas decisões atingem diretamente toda a cadeia fumageira.Durante 120 dias, o grupo irá percorrer todas as regiões do Estado para conversar com produtores, sindicatos e representantes do setor. Ao final, será encaminhado um relatório à Comissão de Agricultura da Casa Legislativa, à Secretaria da Fazenda, da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Ministério da Agricultura, Câmara Federal e outros órgãos competentes.Autor do requerimento para criação da Subcomissão, o deputado Marcus Vinícius (PP) fará a relatoria dos trabalhos. O grupo será formado, ainda, pela deputada Kelly Moraes (PL) e pelos deputados Elton Weber (PSB) e Zé Nunes (PT). Conforme Marcus Vinicius, o desafio é construir uma posição unificada em defesa do setor durante o evento. A criação da Subcomissão recebeu manifestações de apoio dos deputados Adolfo Brito (PP), Zé Nunes, Pepe Vargas (PT) e Elton Weber. Os deputados querem, antecipadamente, gerir junto ao governo brasileiro, através do Itamaraty, a participação parlamentar na COP, já que o Brasil é signatário da Convenção-Quadro da Organização Mundial de Saúde.Marcus Vinícius afirmou que o propósito da Subcomissão é conversar com o setor e produzir um relatório, mostrando a importância do tabaco para o estado. “Temos de levar essa posição a Brasília, para que o País não permita que essa cadeia produtiva seja injustamente condenada”, explicou.