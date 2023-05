Crédito diferenciado e inovação são prioridades do cooperativismo

Construir um caminho para viabilizar acesso a crédito com juros adequados à realidade das cooperativas do setor agropecuário será uma das prioridades na lista de desafios da Frente Parlamentar do Cooperativismo Gaúcho (Frencoop-RS). Reinstalada nesta quarta-feira (3), na Assembleia Legislativa do Estado, com a presença de lideranças importantes no ramo, a frente tem apoio unânime do plenário e deverá atuar no sentido auxiliar o segmento em pautas importantes para solucionar problemas do passado e pavimentar o futuro das cooperativas, que reúnem cerca de 3,2 milhões de associados e, no ano passado, geraram faturamento de R$ 82 bilhões no Estado.

A contratação de financiamentos para capital de giro e investimentos com taxas menores que as praticadas no mercado é considerada fundamental para dar fôlego e competitividade às empresas, disse o deputado estadual Elton Weber (PSB), empossado pela terceira vez presidente da Frencoop-RS.

“Esses recursos precisam ser buscados junto a instituições financeiras estaduais e federais, com olhar social sobre o tema. Juros de mercado irão inviabilizar cooperativas, e precisamos encontrar um caminho. De outro lado, já para o Plano Safra, é necessário alcançar junto a cooperativas de crédito e produção as condições igualmente dentro da capacidade de pagamento do associado, com seguro agrícola adequado, pra que a instituição financeira cooperativa de crédito e a de agropecuária não fiquem apenas como um fiel devedor conjunto com o produtor”, projetou o parlamentar.

Olhando à frente, surge no horizonte do setor a pauta da produção de etanol. Na terça-feira, os parlamentares que integram a frente acompanharam representantes de cooperativas e outras empresas com o governo do RS para tratar do tema. De acordo com Weber, há diversos projetos pra produção de matéria-prima e indústrias de beneficiamento de etanol em estudo no Rio Grande do Sul. “Isso abre novas perspectivas econômicas, inclusive. Em vez de comprar e mandar imposto para fora, podemos produzir e industrializar aqui”, acrescentou Weber.

Na retomada dos trabalhos da Frencoop-RS, afirmou, o foco será olhar as questões estruturais do passado, procurando contornar as dificuldades das cooperativas que precisam de uma envergadura maior de investimentos, e analisando alternativas para o futuro. “Vamos tratar o que não está bem e olhar para as oportunidades, além de incentivar a criação de novas cooperativas, de todos os ramos”.

Inovação tecnológica é caminho para as cooperativas do futuro

Presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs), Darci Pedro Hartmann destacou o impacto do associativismo e defendeu a construção de um RS mais inclusivo a partir delas. “O cooperativismo cresce porque busca se profissionalizar. Em ambiente competitivo, é preciso ser melhor do que todos para conquistar e vencer. E isso só se consegue investindo em qualificação. Nesse sentido, é necessário estarmos atentos ao perfil de cooperativa que queremos para o futuro. É preciso dinheiro para inovação tecnológica. Temos de ser a melhor resposta econômica e social do associado de hoje e do que está por vir”.

O dirigente também alertou para problemas estruturais e pontuais, como as três safras sucessivas prejudicadas pela estiagem e seus efeitos sobre o setor. “A seca e o alto preço das commodities para produção de proteína animal são componentes pesados nessa conta. E levam à redução drástica na produção de grãos, além de impor dificuldades para a cadeia de proteína animal”, analisou Hartmann.

Ele espera a parceria do Parlamento na difusão da filosofia do cooperativismo e, principalmente, atacando questões urgentes, como a legislação sobre reservação de água e irrigação. “Igualmente, no auxílio para a interlocução com a União a respeito de temas sob legislação federal, como a reforma tributária, custo financeiro, juros. É um problema estrutural, não se reduz por decreto, mas se houver um ambiente de diálogo mais favorável, pode acontecer”.

Participam da Frencoop-RS, ainda, os deputados Zé Nunes (PT), Delegado Zucco (REPUBLICANOS), Silvana Covatti (PP), Professor Bonatto (PSDB), Paparico Bacchi (PL), Gerson Burmann (PDT) e Luciano Silveira (MDB). Até o final deste mês, Elton Weber pretende reunir a diretoria e equipe de coordenação do colegiado para discutir as prioridades do setor, que tem como objetivo o fortalecimento do sistema cooperativo gaúcho. O parlamentar deve convocar, ainda, representantes dos sete ramos cooperativistas conversar. O cronograma das reuniões será definido nos próximos dias.

Pautas do sistema cooperativo:

- Geração de espaços de representatividade e de participação nas políticas públicas;

- Melhoria da legislação e políticas públicas de apoio e estímulo como parte da agenda estratégica de desenvolvimento do Estado;

- Inovação e adoção de novas tecnologias e processos para garantir às cooperativas desempenho eficiente, competitividade e condições necessárias para o seu desenvolvimento.

- Disponibilização de programas e adequação de linhas de crédito para todos os ramos, garantindo a continuidade de políticas de fomento ao modelo de negócio cooperativista.

- Investimentos priorizando a integração do sistema rodoviário, ferroviário, hidroviário e portos na melhoria da logística de transportes, bem como energia de qualidade;

- Incentivo às cooperativas de Infraestrutura para levar conectividade ao campo;

- Implementação de parcerias público-privadas entre as cooperativas do ramo Saúde e o governo do Estado, oportunizando prestação de serviços especializados.

- Revisão e implementação de mecanismos mais ágeis no processo de licenciamento de projetos de investimentos de irrigação e reservação de água.

- Investimento e atenção aos serviços de defesa sanitária, condição importante para manutenção e abertura de novos mercados.

- Inclusão da educação cooperativa na base curricular das escolas do Rio Grande do Sul de forma interdisciplinar.