Empresas apresentam novidades na Agrishow em São Paulo

A Agrishow, feira internacional de tecnologia Agrícola, que ocorre em Ribeirão Preto, em São Paulo, virou palco de lançamentos de diversas empresas do setor. Os portões da atividade, que começou no dia 1 de maio e segue até o dia 5, abrem às 9h e fecham às 18h. A edição deste ano deve reunir mais de 800 marcas e quase 200 mil visitantes.

Líder no mercado brasileiro de miniescavadeiras, a Yanmar expõe equipamentos de construção civil que podem ser utilizados no campo, auxiliando e maximizando a produção agrícola. Com um portfólio de miniescavadeiras que vão de uma a dez toneladas de peso operacional, a marca coloca em exposição os modelos SV08; ViO12; ViO17; ViO20; ViO27; ViO30; ViO35 e a ViO80, que vão de uma a oito toneladas, respectivamente.

“A Agrishow é mundialmente reconhecida e sua visibilidade tem um grande peso para o cenário agrícola nacional. É uma das maiores vitrines para fabricantes de máquinas e implementos, sendo uma oportunidade única para as empresas, assim como para a Yanmar, de apresentar soluções ao mercado. Historicamente marcamos presença nas edições, sempre levando produtos e serviços aos pequenos e médios produtores rurais, que a cada dia, prezam mais por qualidade e inovação, para enfrentar as distintas adversidades da rotina no campo”, comenta Fernando Figueiredo, gerente Comercial Agrícola da Yanmar no Brasil.

No estande da Braskem, os interessados poderão conferir a presença de startups parceiras como a Biocult (piscicultura), Autoponia (automação de hidroponia), Ignitia (monitoramento climático), e Nucleário (reflorestamento) – sendo a última startup acelerada pelo Braskem Labs, programa de aceleração de startups. “Temos promovido o desenvolvimento da cadeia de produção por meio de novas soluções e novos negócios no setor agrícola para potencializar a produtividade e a sustentabilidade. O avanço da plasticultura faz parte desta jornada de desenvolvimento sustentável da Braskem, em que o plástico está presente no cultivo protegido, nas embalagens, na proteção e armazenagem, na irrigação, nas peças para equipamentos e infraestrutura, no transporte e na pecuária”, ressalta Ana Paiva, especialista de Desenvolvimento de Mercado da Braskem.

A CASE Construction Equipment expõe na Agrishow cinco equipamentos de diferentes linhas e soluções tecnológicas que podem ser usadas em diferentes perfis de áreas de cultivo: a retroescavadeira CASE 580N, a motoniveladora CASE 865B, o trator de esteiras CASE 1150L, a pá carregadeira CASE 621E e a escavadeira hidráulica CASE CX220C.

“O agronegócio é hoje um dos nossos principais mercados. Por isso, investimos na solução de telemetria que traz mais facilidades ao dia a dia do produtor rural. Ele tem acesso a dados que permitem com que as máquinas trabalhem com ainda mais eficiência, aumentando a produtividade e reduzindo o consumo de combustível, sem contar outros inúmeros recursos possíveis a partir do gerenciamento remoto da frota”, destaca Carlos França, líder da CASE para a América Latina. “Conectar 100% das máquinas fabricadas no Brasil agrega ainda mais valor ao nosso cliente, que já contava com toda a versatilidade e a robustez das máquinas de construção e infraestrutura no campo”, completa.

No primeiro dia, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi recebido com entusiasmo na Agrishow . A organização da feira anunciou no sábado o cancelamento da tradicional cerimônia de abertura após a polêmica envolvendo o "desconvite" ao ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, para que não comparecesse ao ato, que contaria com a presença de Bolsonaro.

Pelo sexto ano consecutivo, a Imdepa - distribuidora de peças para o setor agrícola, vai participar da Agrishow. A empresa, que está completando 63 anos de experiência no mercado, irá apresentar toda a sua linha de produtos distribuídos e consolidar uma grande parceria com a SKF, multinacional sueca fabricante de rolamentos. Com a entrada da SKF, a Imdepa prevê aumentar ainda mais o seu portfólio, ampliando em cerca de 25% os produtos oferecidos.

No Rio Grande do Sul, a Expointer, feira que reúne o setor agropecuário, está marcada para ocorrer entre 26 de agosto e 3 de setembro neste ano.