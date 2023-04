Chatbot e ChatGPT irão transformar o agronegócio, dizem especialistas

O uso de soluções digitais nas operações está levando o agronegócio a um novo patamar de produtividade. Como um dos grandes interessados pela transformação digital ocorrida no País nos últimos anos, o setor, responsável por 24,8% do Produto Interno Bruto do Brasil em 2022, tem, ainda, um enorme potencial de desenvolvimento tecnológico, especialmente baseado em dados.

Nesse cenário, a implementação de tecnologias avançadas como Inteligência Artificial (IA) já é, e continuará sendo, chave para a evolução do campo nos próximos anos, diz a empresária paulista Sandra Maura, CEO da TOPMIND, umas das principais empresas do Brasil em soluções de tecnologia. Graduada em Ciência da Computação, ela conta que chatbots, baseados em IA, já estão fornecendo suporte aos agricultores, ajudando a resolver problemas e a obter informações sobre produtos, insumos e serviços relacionados à sua operação.

“Esses robôs virtuais já oferecem uma grande oportunidade de crescimento para o mundo dos negócios, proporcionando agilidade e eficiência, ainda que apenas executem tarefas pré-estabelecidas, com comandos pré-definidos. Com a chegada do Chat GPT, será possível dar um grande salto de inovação para apoiar em atividades mais complexas”, afirma.



De acordo com Sandra, a integração entre o chatbot tradicional e o Chat GPT irá permitir uma grande evolução digital para o agronegócio. E essas inovações, trabalhando em conjunto, irão evoluir o uso da IA na coleta, processamento e análise dos dados gerados no campo em tempo real.

“Dessa forma, será possível melhorar o planejamento e a tomada de decisões na produção agrícola, por exemplo, com informações que podem chegar diretamente à palma da mão dos agricultores, por meio de plataformas como WhatsApp”.

A análise é corroborada pelo coordenador da Rede de Inovação do Agronegócio (RIAGRO/RS) e do Celeiro Agro Hub, Luis Humberto de Mello Willwock. “Faz total sentido. Com o volume de dados coletados, estes sistemas terão cada vez maior assertividade sobre os fenômenos investigados, apoiando para melhor tomada de decisão em todos os processos ao longo da cadeia produtiva. Não tem volta”, afirma.

Para Sandra, o futuro do agronegócio está intimamente ligado ao uso de novas tecnologias para facilitar e aumentar a produção, atendendo às necessidades globais do setor, inclusive, relacionadas à sustentabilidade, uma vez que os controles realizados através delas mitigam riscos de perdas de alimentos e excesso de uso de defensivos. Indo além da produção, também seguirá fundamental para a comercialização da safra.

“A tendência é que o agronegócio, assim como outras cadeias de produção, recorra às soluções multifuncionais integradas que, aliadas às ferramentas já existentes, podem aumentar o aproveitamento dos recursos disponíveis e a lucratividade dos negócios. A utilização de chatbot com níveis mais avançados de IA, como o Chat GPT, irá melhorar significativamente as operações do agronegócio”, diz a empresária.



Ela acrescenta que os produtores precisam estar atentos às inovações e acompanhar a evolução digital para aproveitar todos os recursos avançados oferecidos. “Perspectivas surpreendentes ao agronegócio estão no horizonte e são capazes de renovar a forma como o campo funciona. Com a ajuda de soluções digitais, o Brasil tem todas as condições de manter sua posição de destaque no cenário mundial e levar seu agronegócio a patamares de produtividade muito acima ao de outras nações. Sem dúvida, essa é uma ótima notícia para o País e abre novos caminhos de oportunidades”, conclui Sandra Maura.