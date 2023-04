Reinstalação da Frencoop-RS ocorre na próxima quarta-feira em Porto Alegre

Será na próxima quarta-feira (3) a reinstalação da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo (Frencoop-RS), presidida pelo deputado estadual Elton Weber (PSB) desde 2015. Com adesão de 54 dos 55 deputados, a Frencoop projeta ampliar o trabalho realizado nos últimos oito anos. O ato ocorrerá no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na Capital, a partir das 8h. Os presidentes da Assembleia Legislativa Vilmar Zanchin (MDB) e do Sistema Ocergs Darci Hartmann confirmaram presença no evento. Segundo Weber, o trabalho será no sentido de colaborar para o avanço das atuais pautas do sistema cooperativo que incluem ampliação de espaços de representação, de políticas institucionais e fiscais, além de adequação de políticas de crédito para o segmento. Os desafios se estendem para os ramos de infraestrutura e logística, saúde, política ambiental e educação cooperativa. “Temos uma ampla pauta pela frente que objetiva criar um ambiente favorável para que o segmento prossiga no caminho do crescimento e se torne ainda mais competitivo”, sintetiza o deputado. De acordo com o relatório Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2022, ano-base 2021, o faturamento do cooperativismo foi de R$ 71,2 bilhões, com incremento de 36,8% em relação ao período anterior. O número de associados às 423 cooperativas gaúchas passou de 3,01 milhões para 3,2 milhões em 2021 em seus ramos: Agropecuário, Crédito, Saúde, Infraestrutura, Transporte, Trabalho, Produção de Bens e Serviços, além de Consumo. A maioria dos associados concentram-se nos ramos Agropecuário, de Crédito e de Infraestrutura.