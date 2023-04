Assembleia Legislativa debate desafios do Irga em audiência pública

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do RS promove nesta quinta-feira (27) audiência pública para tratar dos desafios e perspectivas em relação ao Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). O debate ocorre a partir das 10h, no Espaço de Convergência – Sala Adão Pretto, no térreo.

A audiência é resultado de um pedido do Sindicato dos Servidores do Irga, que encaminhou ao deputado Zé Nunes (PT-RS), vice-presidente da comissão, um relatório apontando diversos problemas relacionados à autarquia. Entre os pontos indicados estão o repasse parcial ao instituto da Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura, falta de servidores em todos os setores, salários defasados, longos períodos sem diretores administrativo e comercial, área da pesquisa paralisada, fechamento de núcleos do instituto no interior do Estado e processos para realização de concurso público e regulamentação de promoções parados na Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

Foram convidados os deputados estaduais, representantes do governo gaúcho, entidades ligadas ao setor, como Federação das Associações de Arrozeiros (Federarroz) e Federação da Agricultura e Pecuária (Farsul), conselheiros e ex-presidentes do Irga, além de produtores orizícolas, entre outros.