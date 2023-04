Fenamilho abre programação nesta sexta-feira em Santo Ângelo

Começa nesta sexta-feira (21), em Santo Ângelo, a 20ª edição da Fenamilho Internacional. O evento, que ocorre até 30 de abril, no Parque Internacional de Exposições Siegfried Ritter, vai além das atrações musicais. Pensada com o objetivo de divulgar as potencialidades econômicas da região, a feira se projeta no cenário nacional e internacional, funcionando com vitrine de produtos e novas tecnologias.

Neste ano, a mostra terá já no primeiro dia uma importante agenda. Trata-se do Ciclo de Palestras e Debates, promovido pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, que, a partir das 14h30min, irá discutir os impactos da estiagem na agropecuária, a situação das bacias hidrográficas e das nascentes.

Proposto pelo senador Luis Carlos Heinze, o encontro busca abordar com técnicos, produtores e autoridades, soluções para a questão da escassez hídrica. “São quatro anos de prejuízos sequenciais que poderiam ser evitados. É bom lembrar que estamos desperdiçando alimentos e muito trabalho. Durante o evento, teremos a oportunidade de apresentar iniciativas que podem oferecer respostas efetivas para, pelo menos 70 mil propriedades rurais em um projeto piloto para as regiões da AMM e Amufron”, ressaltou Heinze.

Participam do painel representantes das federações da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul) e dos Trabalhadores na Agricultura no estado (Fetag-RS). Para o debate técnico foram convidados o presidente do Instituto Espinhaço, Luiz Cláudio de Oliveira, a secretária de Meio Ambiente de Goiás, Andréa Vulcanis, e o ex-secretário de Irrigação do Rio Grande do Sul, geólogo Rogério Porto, além das federações das Cooperativas Agropecuárias (FecoAgro/RS), das Associações de Arrozeiros (Federarroz) e as associações Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e das Empresas Cerealistas (Acergs).