Frente Parlamentar da Agricultura Familiar promove seminário nacional em Brasília

A Frente Parlamentar da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Sustentável realizará nesta quarta-feira (19), em Brasília, um seminário nacional para marcar o lançamento dos trabalhos na atual legislatura do Congresso Nacional. O evento está marcado para às 8h30min, no Auditório Freitas Nobre da Câmara Federal, e contará com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira.De acordo com o presidente da Frente, deputado Heitor Schuch (PSB/RS), o objetivo é reunir parlamentares, lideranças políticas, especialistas, organizações da sociedade civil e agricultores familiares de todo o país, para discutir políticas públicas e ações que promovam o fortalecimento do setor no Brasil.Entre os temas que serão abordados estão a importância da agricultura familiar para a segurança alimentar e nutricional, a valorização da produção local, a promoção da sustentabilidade ambiental e a melhoria das condições de vida dos agricultores familiares.A professora Cátia Grisa, professora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Ufrgs será a palestrante do seminário, que deverá reunir também representantes de Contag, da Fetag, Fetraf, MPA, MST, Unicafes, Contraf, Sintergs entre outras dezenas de entidades convidadas.A Frente Parlamentar da Agricultura Familiar é composta por mais de 200 deputados e senadores de diferentes partidos políticos e tem como objetivo promover ações que visem o desenvolvimento econômico, social e sustentável da pequena propriedade no Brasil. O seminário nacional de lançamento é uma iniciativa importante para dar visibilidade às demandas dos agricultores familiares e buscar soluções que contribuam para a melhoria de suas condições de vida e trabalho.A participação no evento é gratuita e o mesmo terá transmissão ao vivo pela pagina do deputado Heitor Schuch no Facebook. Antes do inicio também será oferecido um café da manhã com produtos da agricultura familiar.