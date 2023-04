BNDES e Mapa lançam financiamento para exportadores do setor agrícola

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Carlos Fávaro, anunciaram nesta segunda-feira (17), uma nova solução de crédito agrícola com taxas abaixo das praticadas no mercado. A modalidade se destina à aquisição de máquinas e equipamentos fabricados no Brasil e é dirigida exclusivamente a produtores que exportam e têm receitas em dólar.

São R$ 2 bilhões pela linha BNDES Crédito Rural, com taxas que variam de 7,5% a 8% ao ano mais a variação cambial. Os financiamentos têm dois anos de carência e prazos de pagamento de até 120 meses. Para contratos com prazo de 25 a 72 meses, a taxa será de 8% mais a variação cambial. Empréstimos com pagamento entre 73 e 120 meses têm juros de 7,5% mais a oscilação da moeda estrangeira.

O anúncio foi feito em transmissão pelo YouTube da sede do BNDES e contou com a participação de Fávaro diretamente da Embaixada do Brasil em Londres, para onde seguiu a comitiva do Mapa após passagem pela China. O ministro observou que o Brasil vive um excelente momento no mercado internacional e que recursos externos voltaram a ser disponibilizados para investimento no País.

“Essa modalidade de crédito desincumbe o Tesouro Nacional de equalizar juros entre 5% e 6% e ainda oferece taxas mais baratas no mesmo percentual ao tomador, já que está atrelada a uma moeda com a qual ele já atua e não sofre o efeito da variação”, disse o ministro.

Mercadante destacou que, para receber o crédito rural em dólar, o agricultor tem que apresentar recebíveis em dólar. “Não queremos transferir risco cambial para o agricultor. É uma condição muito favorável, fixa, que permite planejamento e segurança. Queremos uma agricultura inovadora, digital, de precisão, para reduzir custos e riscos. Temos um caminho muito promissor, para um setor que exportou R$ 159 bilhões no ano passado. A força do Brasil na questão ambiental e presença do presidente Lula abre portas para que surjam mais soluções e mercados sejam abertos”, explicou.

Para acessar os recursos, entretanto, o candidato precisa ter seus negócio rigidamente enquadrado nas normas de compromisso ambiental. “Quem faz uso do desmatamento ilegal não terá acesso ao crédito. A entrada de dinheiro estrangeiro para investimento no desenvolvimento do setor agrícola está diretamente atrelada à luta pela preservação do ambiente”, acrescentou Mercadante.

O dirigente do BNDES observou que já há mecanismos para aferir o atendimento dessa condição pelo produtor interessado no recurso. Rastreamento da propriedade por satélite para verificação se ocorre desmatamento ilegal e identificação de eventuais multas ambientais no passado seriam referências para referendar ou não o empréstimo. “Mas esse é um perfil marginal no meio do agronegócio. O agricultor moderno respeita a legislação. Esse não terá problema para contratar por meio dessa linha de financiamento”, acrescentou Mercadante.

De acordo com o diretor financeiro e de crédito digital para Micro, Pequenas e Médias Empresas do BNDES, Alexandre Abreu, as propostas de financiamento poderão ser encaminhadas a partir do mês de maio junto a 77 agentes financeiros habilitados em todo o País. É deles a responsabilidade de analisar a capacidade de pagamento do cliente e, por isso, o risco financeiro também. Após o encaminhamento dos protocolos aprovados ao BNDES, o banco valida o preenchimento dos requisitos de forma 100% digital e libera o recurso.

Em breve, o BNDES também pretende criar mecanismos para atender os pequenos produtores rurais. Durante a missão do Mapa à China, mais de uma centena de equipamentos aplicáveis no contexto da agricultura familiar foram identificados. E, para viabilizar a aquisição pelos agricultores, será necessário criar linhas de financiamento adequadas a esse perfil de público, completou o presidente da instituição.