Languiru exporta carne de frango para a África do Sul

A Cooperativa Languiru está atenta às possibilidades de negócio com o mercado externo nos segmentes de aves e suínos, ampliando e qualificando o portfólio de clientes internacionais. A exportação oportuniza melhor remuneração dos cortes e produtos industrializados nos frigoríficos de Westfália e de Poço das Antas.Ainda no mês de abril containers com cortes de frango devem ser embarcados à África do Sul, mercado internacional com boas opções comerciais em se considerando a grande demanda por alimentos (é a sexta maior população do continente africano), além do enorme potencial turístico.O país passa a integrar a lista de clientes do Frigorífico de Aves da Languiru. A Cooperativa está apta a exportar cortes de frango com e sem osso (coxa e sobrecoxa com porção dorsal, peito e asas), pés, miúdos (fígado, moela e coração) e carnes mecanicamente separadas. Inclusive, o país sul-africano também já é comprador de carnes suínas da Languiru.A negociação foi concretizada a partir do atendimento de requisitos sanitários exigidos por órgãos do país sul-africano e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) do Brasil. Um dos aspectos que contribuíram para a habilitação foram os investimentos realizados em máquinas, tecnologia e estrutura do Frigorífico de Aves, que possibilitaram a ampliação do mix de produtos e a oferta de novos cortes de maior valor agregado à matéria-prima produzida pelos associados da Cooperativa.