Saúde de abelhas gaúchas é tema de estudo inédito promovido pela Secretaria de Agricultura

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul (Seapi) deu início, nesta semana, a um estudo inédito no Brasil sobre a saúde das abelhas. O projeto pretende determinar a prevalência e os fatores de risco do ácaro Varroa destructor em colmeias do Estado, que é o segundo maior produtor de mel do Brasil, alcançando 7,5 mil toneladas por ano. Além do ácaro, o inquérito realiza uma vigilância ativa para o pequeno besouro das colmeias de abelhas (Aethina tumida).



A pesquisa começou nesta semana a sua fase de campo, que deve se estender até a segunda quinzena de maio deste ano. Até lá, a Seapi estipula a visita a 375 propriedades, localizadas em 97 municípios do Estado. As amostras coletadas serão compostas por 200 abelhas por colmeia, que serão analisadas no Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Saúde Animal Desidério Finamor (CEPVDF). A previsão é que os resultados sejam divulgados no segundo semestre de 2023.



O coordenador do Programa Estadual de Sanidade Apícola da Secretaria da Agricultura, Gustavo Diehl, que o objetivo do estudo é determinar a prevalência, ou seja, quanto por cento do ácaro Varroa destructor, que é um inimigo natural das abelhas, está presente nas colmeias do Estado. "É um ácaro que pode causar alguns prejuízos, em termos de diminuição da produção das colmeias ou até perda de colmeias. Além disso, nos países onde este problema se agravou muito - a infestação do ácaro - os agricultores não conseguem mais produzir sem utilizar um acaricida ou um produto químico para conseguir controlar eles. E isso pro nosso mel seria muito ruim, porque o mel do Brasil é muito valorizado justamente por não utilizar nenhum produto químico", detalha Diehl. "A gente sabe informalmente que ele está presente (nas colmeias), mas, como não existe estudo, a gente não sabe dizer o quanto por cento ele está infestando e se isso está afetando as abelhas com alguma gravidade ou não", completa o coordenador.



Gustavo explica que a existência do ácaro afeta na saúde das abelhas e das colmeias, e não propriamente na qualidade do mel produzido. No entanto, a quantidade de produção pode ser afetada e isso pode levar os apicultores a fazerem uso de acaricidas e produtos químicos, impactando, assim, na qualidade do produto.

Na pesquisa serão realizados questionários aos apicultores, e uma das perguntas que serão feitas é se o produtor já identificou mortalidade de abelhas em função do mal uso de agrotóxicos. "Isso tudo será avaliado, vai entrar nos fatores de risco, que vão ajudar, depois, que a Secretaria da Agricultura e o Estado possam estabelecer estratégias para evitar prejuízos", afirma Diehl. Ele ainda completa, recomendando que "os produtores rurais que vão fazer uso desses agrotóxicos, que consultem um especialista, que vai que vai saber dar o receituário agronômico para o uso do agrotóxico de uma maneira adequada, que vai indicar o produto adequado, a época que deve ser utilizado. Isso já seria uma atividade importantíssima para diminuir a mortalidade de abelhas".

O inquérito surgiu da coordenação entre os departamentos de Vigilância e Defesa Sanitária Animal e de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Seapi, por meio do seu Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal. A iniciativa conta com o apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do professor aposentado de apicultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Aroni Sattler.