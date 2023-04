RS anistia produtores inseridos no Programa Troca-Troca de Sementes

O Governo do Estado confirmou nesta quinta-feira (6) a anistia aos agricultores inseridos no programa Troca-Troca de Sementes. A resolução, assinada pelo secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, foi publicada no Diário Oficial do Estado e concede bônus de 100% no pagamento do insumo. A medida vem para auxiliar os produtores que há dois anos enfrentam situação de emergência causada pela estiagem no Estado Rio Grande do Sul, encarando prejuízos na produção de grãos, principalmente o milho, na safra 2022/2023.

O texto altera a resolução de maio de 2022, que definia um rebate de 28% no valor da compra nas operações realizadas no âmbito do programa. Com o benefício, os produtores não precisam mais fazer o pagamento das parcelas relacionada às sementes entregues para cultivo dos planos Safra e Safrinha.

Ao todo, o valor anistiado chega a R$ 22,5 milhões e deve beneficiar aproximadamente 41 mil famílias de agricultores. Todos os agricultores que aderiram ao programa no ano de 2022 serão beneficiados com a medida.

O Programa Troca-Troca de Sementes, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, promove o fomento ao cultivo de milho e sorgo no Estado. O objetivo é disponibilizar sementes de milho (híbridos convencionais e transgênicos) e sorgo destinadas à produção de grãos e silagem para agricultores familiares.