Viagem de Lula à China deve gerar resultados positivos para o agronegócio brasileiro

Após retornar da missão do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) à China, nesta sexta-feira (31), o ministro Carlos Fávaro anunciou que a viagem do presidente Lula ao país asiático nos próximos dias trará ainda mais oportunidades ao agronegócio brasileiro com a assinatura de quatro acordos para o setor. “Tratativas importantes que há muitos anos a gente sonhava devem se concretizar com a presença do presidente Lula na China”, destacou o ministro, conforme nota divulgada pela assessoria de imprensa. Uma delas é a certificação digital que deve tornar a tramitação mais rápida e confiável, diminuindo a burocracia para os exportadores brasileiros.De acordo com Fávaro, o acordo trará um ganho importante para o setor, assim como o já assinado nesta semana que permite a operação direta entre real e a moeda chinesa, sem necessidade de dolarização.Abertura de mercado para novos produtos do Brasil também é uma das ações iniciadas pela comitiva do Mapa. Para a comercialização da uva fresca, por exemplo, o governo chinês realizará visitas virtuais às propriedades, demonstrando sinal de credibilidade e oferecendo opções mais céleres para as negociações.Há ainda projeções positivas para ampliação da comercialização de milho, iniciada nos últimos meses, incentivo à exportação de carne suína e outros produtos, como gergelim e noz-pecan.