Brasil promove seminário sobre proteína animal na China

As Associações Brasileiras de Proteína Animal (ABPA) e a dos Exportadores de Carne (ABIEC) promoveram nesta sexta-feira (24), em Pequim, o Seminário China-Brasil de Proteína Animal. O evento teve a parceria dos Ministérios da Agricultura e Pecuária e das Relações Exteriores e da Embaixada do Brasil naquele país asiático.

Representantes de diversos órgãos do governo chinês também participaram do encontro. A ação é mais uma a fortalecer a parceria comercial entre as duas nações, cujo estreitamento das relações vem sendo negociado desde a mudança de governo no Brasil.

A China é o principal destino das exportações brasileiras de carnes de frango e suína. Apenas em 2022, o país importou volumes superiores a 1 milhão de toneladas das duas proteínas, gerando divisas superiores a US$ 2,5 bilhões de dólares para o Brasil.

Abordando pontos e demandas sob as óticas brasileira e chinesa, o seminário contou com apresentação dos presidentes da ABPA, Ricardo Santin, e da ABIEC, Antônio Camardelli. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, a diretora do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, Ana Lúcia Viana e o diretor do Departamento de Saúde Animal, Eduardo de Azevedo Pedrosa Cunha, também falaram no encontro, do qual participaram, ainda, os secretários de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, e de Comércio e Relações Internacionais, Roberto Perosa.

Na ocasião, os representantes das cadeias produtivas da avicultura, da suinocultura e da bovinocultura brasileiras reforçaram seu compromisso com a qualidade, a biosseguridade e a sustentabilidade da produção, no apoio à segurança alimentar da população chinesa.

No encontro, a vice-presidente da Câmara de Comércio da China para Importação e Exportação de Alimentos, Produtos Nativos e Subprodutos Animais (CFNA China), Maddam Yu Lu; a vice-presidente do World Poultry Science Association - Asia Alliance, Ma Chuang; a vice-presidente permanente e secretária-geral da China Meat Association (CMA – China), Chen Wei; e a presidente da China Entry-Exit Inspection and Quarantine Association (CIQA – China), Wang Xin, falaram sobre questões como importação e exportação de alimentos.

“A participação dos representantes dos órgãos chineses é uma amostra da alta qualidade dos interlocutores presentes no seminário, que abordou perspectivas brasileiras e chinesas para a segurança alimentar e o reforço das parcerias. É mais um resultado positivo da missão preparatória liderada pelo ministro Fávaro, que já alcançou grandes resultados com a reabertura de mercado para o setor de bovinos e a reabilitação de uma planta de carne de frango brasileira, até então suspensa", avaliou o presidente da ABPA, Ricardo Santin.