Expoagro Afubra recebe grande público em busca de conhecimento

Claudio Medaglia, de Rio Pardo

Os estacionamentos do Parque de Exposições da Expoagro Afubra lotados de ônibus de excursões, na manhã desta quinta-feira (23), já avisavam a quem chegava à feira que o movimento era grande. Famílias de agricultores de diferentes regiões do Rio Grande do Sul circulavam pelas ruas do espaço em busca de conhecimento, inovações e oportunidades de agregar qualidade, eficiência e valor à sua produção.

Foi assim também nos dois primeiros dias do evento, que termina nesta sexta-feira, com uma pretensão adiante dos números de público e negócios: a de incorporar à rotina das pequenas propriedades rurais conceitos modernos e ações voltadas para o desenvolvimento e o aumento na produtividade.

Ainda assim, os resultados financeiros do evento não devem decepcionar. Afinal, o faturamento nos dois primeiros dias da 21ª edição da feira no Pavilhão da Agricultura Familiar alcançou R$ 797,8 mil, valor 29,3% superior ao verificado no mesmo período da feira no ano passado, que, ao todo, movimentou R$ 1,5 milhão.

Os números, apresentados pelo secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, sinalizam o acerto nas convicções dos organizadores em apostar na profissionalização das agroindústrias e proporcionar suporte técnico qualificado aos produtores. Neste ano, são 247 expositores no pavilhão, 24% a mais sobre 2022.

“Temos aqui muitos jovens e mulheres conduzindo os negócios nos estandes. É o reflexo da sucessão na propriedade rural e da capacidade feminina em liderar”, disse Santini.

O secretário, que nesta semana deslocou seu gabinete para o parque da feira, também destacou o papel da Emater no apoio aos agricultores e a importância de estimular práticas para a agricultura de baixo carbono, políticas de armazenamento de água para irrigação e manejo adequado do solo.

O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado (Fetag-RS), Carlos Joel da Silva, ressaltou que o trabalho forte no desenvolvimento das agroindústrias familiares se deve à confiança na agregação de valor aos produtos e na sucessão familiar. Para ele, a feira precisa ser vista como uma oportunidade de negócios no parque e também no pós-evento.

“Podemos fazer muito mais. Mas a legislação também precisa evoluir. A qualidade do produto é mais importante que o pé-direito dos pavilhões nas propriedades. E também é necessário reforçar o discurso sobre a questão hídrica. Armazenar água é fundamental. Mas irrigação é para alguns. Irrigar não irá resolver todos os problemas da agricultura”, alertou o dirigente.

Presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), Benício Werner destacou a sinergia entre agricultores, governo do Estado e extensão rural a partir da recriação da SDR e reforçou o discurso sobre a importância do cuidado com o solo para melhor aproveitamento da água. Para o coordenador da feira, Marco Antônio Dornelles, o crescimento da Expoagro Afubra ao longo de duas décadas acompanha as mudanças tecnológicas e as necessidades de adequação das propriedades às transformações do mercado.

“A própria questão do tabaco é um exemplo. Já fomos o maior exportador do produto, mas esse mercado vem diminuindo. A feira busca novas tendências. Queremos ver o produtor como uma empresa familiar. Por isso, a diversificação é fundamental. Precisamos trabalhar inovação e sustentabilidade junto ao agricultor. E isso já estamos vendo na Expoagro”.



Visitantes em busca de conhecimento e tecnologias

Em busca por alternativas e inovação estavam Gabriel Viero Catelan e Rosiana Apli Damian. O casal, com propriedade no município de Santiago, distante cerca de 300 quilômetros de Rio Pardo, visitava a feira em uma das tantas excursões do dia.

Produtores de soja em 35 hectares, entre terras próprias e arrendadas, eles procuram investir em tecnificação para obter os melhores resultados. Há três anos, colheram 4,2 mil quilos do grão por hectare. Mas na safra passada, por conta da estiagem, os resultados não passaram de 600 quilos na mesma área. “E neste ano vai ser ainda pior”, lamentou Catelan.

Quando chegaram ao parque, ele e a esposa foram direto para a área onde ficam os estandes das empresas desenvolvedoras de sementes e outros insumos. Buscavam informações sobre uma variedade lançada há dois anos, que já mostrou resultados nas terras de vizinhos e que vem sendo bastante utilizada na metade sul do Estado. Catelan e Rosiana ouviram do consultor técnico que, com robusto sistema radicular, a planta gerada a partir daquelas sementes consegue buscar alimento em terras mais profundas, dando maior sustentação à parte aérea.

A variedade pode ser uma alternativa ao casal que também produz tabaco em 2,5 hectares, mas que está aguardando o melhor momento para comercializar a safra colhida. Os 35 mil pés plantados renderam 6 mil quilos da folha, resultado considerado excelente diante das condições climáticas de pouca oferta de água.

Com preços abaixo do que pretendem pela qualidade do produto e pelos custos de produção, eles decidiram aguardar as indústrias sinalizarem uma melhor oferta.

“Menos do que R$ 250 pela arroba (15 quilos) de tabaco não é viável nem justo. Vamos esperar um pouco mais”, explicou Rosiana.

Os números finais da 21ª Expoagro Afubra devem ser divulgados no final da tarde desta sexta-feira. A expectativa é de que pelo menos 180 mil pessoas visitem o parque e seus 525 expositores em diferentes segmentos. Em 2022, a feira movimentou R$ 220 milhões, volume que deve ser alcançado mais uma vez neste ano.