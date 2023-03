MP flagra quase 500 litros de leite adulterado no RS

Em operação do Programa Segurança Alimentar RS, quatro estabelecimentos – três mercados e uma empresa de laticínios – foram fiscalizados na quarta-feira (22), no município de Coqueiros do Sul, cidade próxima de Carazinho e distante 57 km de Passo Fundo. Ao todo foram apreendidos e inutilizados 7,5 mil litros de leite e 376,4 kg de alimentos e produtos impróprios para consumo e comercialização. Todos os locais foram autuados.



Os principais problemas encontrados nos mercados fiscalizados foram alimentos com a validade vencida, sem procedência, armazenados de forma inadequada e fora da temperatura indicada. Outros produtos irregulares, como álcool de venda proibida em mercados foram apreendidos. Já na empresa de laticínios, dentre os 7,5 mil litros de leite descartados, pelo menos 486 litros estavam fraudados com adição de água.

Outras amostra foram enviadas para análise laboratorial, pois também apresentam indícios de terem sido fraudadas. Há, ainda, registros de intimidação contra fiscal da Secretaria Estadual da Agricultura por parte da empresa. Haverá desdobramentos na esfera cível e será instaurado inquérito policial.

A fiscalização contou com a presença do promotor de Justiça de Carazinho Paulo Estevam Costa Castro Araújo; do coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco – Segurança Alimentar), promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho; servidores do Gaeco – Segurança Alimentar; representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Coqueiros do Sul; Secretaria Estadual da Saúde; Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor (Decon) e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).