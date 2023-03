Justiça permite apreensão de bens da Languiru para cobrir dívida com fundo de investimento

A 2ª Vara Judicial da Comarca de Teutônia concedeu liminar para apreensão de bens da cooperativa Languiru por conta do não cumprimento de acordo feito com um fundo de investimento de São Paulo.De acordo com o texto, que busca reaver um total de R$ 10 milhões, a medida ocorre para cobrir empréstimo feito junto à Passo Fundo RS Fundo de Investimentos. Esse valor foi contratado em financiamento em novembro do ano passado, tendo como garantia penhor mercantil para produtos industrializados e cortes de aves e suínos. A primeira parcela foi paga, como parte de um fluxo de pagamento preestabelecido, mas a segunda não.A liminar fala que a Languiru enviou email aos credores dia 24 de fevereiro falando sobre a necessidade de ampla restruturação do endividamento junto aos credores, “certificando a desmobilização do seu ativo, com alienação integral dos negócios de aves e suínos, além da prorrogação do saldo atual das operações para pagamento em sete anos”. Com o descumprimento do contrato, a Justiça autorizou a apreensão dos bens para cobrir o valor.O texto assinado pela juíza Patrícia Stelmar Netto permite que a diligência seja cumprida em qualquer frigorífico na comarca “até a satisfação total da cautelar”, e autoriza o uso policial se necessário.