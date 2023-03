Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha será reinstalada

Nesta quinta-feira (23), a Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul será reinstalada, em ato que ocorrerá no Auditório Central da 21ª Expoagro Afubra. A reativação da Frente, uma praxe regimental, teve adesão de 38 dos 55 deputados. No comando do colegiado desde a legislatura passada, o deputado estadual Elton Weber (PSB) destaca que a prioridade neste momento será articulação política e mobilização por medidas que amenizem os prejuízos causados pela estiagem no campo. Ele lembra que os governos federal e estadual já receberam a pauta de reivindicações da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Rio Grande do Sul (Fetag-RS), mas muito pouco aconteceu. A partir da reinstalação da Frente, será definido o cronograma de trabalho com foco no desenvolvimento e fomento de políticas públicas, além da defesa de questões estruturais e gargalos do segmento.