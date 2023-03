Perdas na soja devem chegar a 43% no RS, diz RTC

A quebra na safra gaúcha de soja deve chegar a pelo menos 43%. O percentual, apurado em levantamento feito junto a 21 cooperativas agropecuárias ligadas à Rede Técnica Cooperativa (RTC) no dia 6 de março, amplia o cenário já difícil de perdas em todas as culturas no Rio Grande Sul, como milho, criação de gado de corte e produção leiteira.

Diante do quadro, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS) emitiu nota pública onde pede repactuação de todos os compromissos de custeio e investimento das culturas de verão que tiveram perdas devido à estiagem.

A entidade, que congrega 42 cooperativas agropecuárias gaúchas, representando 173 mil produtores, na sua maioria formada por pequenos agricultores, pede medidas severas e urgentes para auxiliar o campo.

"O produtor não vai ter colheita para pagar seus compromissos. Essa repactuação deve ser feita e estimulada pelo governo, Banco Central e Conselho Monetário Nacional. O problema este ano é no Rio Grande do Sul, mas é muito grave", afirma Paulo Pires, presidente da Federação.

Além disso, a entidade quer recursos para custeio das culturas de inverno, para irrigação e condições legais de reservação de água. A nota também pede recursos emergenciais para as cooperativas repactuarem com os associados compromissos financeiros e que seja dada uma atenção especial para a questão da subvenção do seguro rural para a próxima safra.

Conforme o presidente da entidade, a cooperativa tem que alcançar uma condição para o produtor continuar sua atividade, porém não pode comprometer seu capital de giro para suas atividades, que são importantes geradoras de emprego e renda na sociedade gaúcha.