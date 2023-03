União relança Programa de Aquisição de Alimentos

O Programa de Aquisição de Alimento (PAA), do governo federal, criado em 2003, no âmbito do Fome Zero, será relançado nesta quarta-feira (22), no Recife (PE), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo do programa é contribuir para garantir a segurança alimentar e nutricional da população brasileira, além de fortalecer a produção de alimentos da agricultura familiar. Neste novo PAA, haverá reajuste no valor individual que pode ser comercializado pelos agricultores, facilitação do acesso a indígenas, povos e comunidades tradicionais, além de maior participação das mulheres na execução do programa no conjunto das modalidades oferecidas. O PAA é operacionalizado por meio dos ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Além do PAA, no evento será feita a reinstalação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf) e criado o Programa de Organização Produtiva e Econômica de Mulheres Rurais.